Got Talent Argentina: el músico sanjuanino se fue con “baldería” y “la descoció” con la percusión

Un percusionista sanjuanino dejó perplejo al jurado de Got Talent Argentina por su estilo y modo de hacer música. El habilidoso percusionista callejero desplegó diferentes materiales reciclados sobre el escenario para la presentación “Baldería” y superó expectativas. El resultado fueron elogios y su pasó a la siguiente ronda.

Quién es Ramiro Soler, alias El Wailer

Ramiro Soler, también conocido como “El Wailer”, es un músico percusionista sanjuanino de 29 años que vive de su música, pero no lo hace en una banda como cualquiera imaginaría. Lo hace como artista callejero, con elementos reciclados que fueron desechados o elementos de cocina en desuso.

Desde hace tiempo decidió instalarse en Córdoba para dedicarse a la percusión, tocando en peatonales. Aunque en San Juan, cuando va de visita, siempre se da una vueltita por las zonas céntrica con su balde y sus cosas, para lograr la magia de su música electrónica.

Así fue cómo se presentó en Got Talent Argentina, presentando su proyecto “Baldería”, por el balde que usa como tambor y del cual comenzó a sacar diferentes elementos sobre el escenario: baldes, botellas, latas una tetera y hasta una plancha bifera que -según confesó- se la había dado su madre cuando decidió emprender su destino fuera de su provincia.

Artista callejero, Ramiro Soler, percusionista sanjuanino en Córdoba, durante el 2021. Foto Pedro Castillo Foto: Castillo Pedro

Qué impresiones dejó Ramiro al jurado de Got Talent Argentina

El cuyano luego de actuación desbordando de asombro al jurado recibió elogios y el visto bueno de los cuatro integrantes para pasar a la próxima ronda.

Florencia Peña, Abel Pintos, La Joaqui y Emir Abdul destacaron no sólo su talento, su apuesta a la música callejera y sobre todo la actitud, que es lo que le permite vivir haciendo y disfrutando de lo que más le gusta.

Mientras que Peña confesó haber entrado en ese mismo viaje en el que él estaba inmerso, Emir afirmó que es “un gran artista”.

La Joaqui le consultó sobre el origen de su elección con elementos reciclados y no una batería en una banda, y la respuesta de Ramiro la dejó sin palabras. “Me encantaría tocar en una súper banda y no ir más a la calle porque allí hay un montón de cosas. Pero amo ir a tocar a la calle, le tengo el mismo respeto que sobre un escenario. Pero con la batería no estoy pudiendo vivir cómodamente y con esto sí”; a lo que simplemente la cantante le dijo “Te felicito, me parece espectacular”.

Mientras que Abel Pintos fue más extenso en su devolución y resaltó su seguridad y declaró que: “Yo creo que lo tuyo es nobleza. No estoy seguro de que hayas venido a mostrar tu talento, sino que estás convencido de lo que eres. Eres muy buen percusionista”.