La verdad de Got Talent Argentina: qué revelaron Johanna y Matías Ortiz, los ganaron de los 15 millones

Estos realities siempre dejan duda de si todo está guionado. Sin embargo, los flamantes ganadores de Got Talent Argentina, los hermanos mendocinos Johanna y Matías Ortiz, la despejaron y afirmaron que “no está armado”, que no esperaban vencer y que fueron realmente sorprendidos al escuchar sus nombres.

Después del proceso de casting y luego de la eliminación con el botón rojo, hubo participantes que aunque habían sido anunciados para continuar participando, nunca fueron llamados y se quedaron en el camino.

Johanna y Matías Ortiz, los hermanos salseros de Mendoza, ganaron Got Talent Argentina. Captura de pantalla.

Esto fue uno de los argumentos que dejó interrogantes sobre la seriedad del concurso y mucho enojo por parte de aquellos que no tuvieron chances de seguir. Como fue el caso de otra mendocina, Esperanza Careri, quien en octubre pasado salió a ‘ventilar’ el rumor de que en Got Talent había “acomodo” y que la selección se hacían “a dedo”.

Casi dos meses después, cuando el reality llegó a la final, todo quedó esclarecido. Fue mediante la pareja de bailarines de salsa Johanna y Matías, que se coronaron en el Got Talent Argentina 2023 siendo los primeros mendocinos en lograr ganar el concurso y alzarse del premio de 15 millones de pesos.

Johanna y Matías, los hermanos salseros de Mendoza, ganaron el gran premio de Got Talent Argentina. (Foto: Prensa Got Talent Argentina) Foto: adrian diaz bernini

Qué revelaron los flamantes ganadores de Got Talent sobre la final

Estos talentosos hermanos bailarines y profesores de danza, Johanna y Matías Ortiz, que bailan desde los 7 años y ya han ganado premios internacionales como los Mundiales de baile en Colombia y EEUU, fueron noticia el pasado martes por ser ellos los flamantes ganadores del Got Talent Argentina.

Johanna y Matías Ortiz, los hermanos salseros de Mendoza, ganaron Got Talent Argentina. Captura de pantalla.

La emotiva final que hizo emocionar a los mendocinos que apoyaron, votaron y siguieron, tuvo un antes al cual se refirieron los hermanos que lograron la hazaña en un reality televisivo edición 2023, donde deslumbraron al jurado y al público desde el primer momento en que se subieron al escenario.

Lo anecdótico de este camino de Johanna y Matías Ortiz en el Got Talen fue cómo sucedió el casting: “Yo mucho no confío en esos programas de televisión, uno muchas veces piensa que está armado; pero ahora puedo decir, por la experiencia que estamos viviendo ahora, que no está armado. Como lo hemos vivido, no ha habido nada raro, todo fue transparente. Mati mandó un video nuestro, sin avisarme. Hubo un mail que llegó, que él no lo vio, donde teníamos que audicionar presencialmente en Mendoza. Y no fuimos y quedó todo ahí. Al tiempito, nos llamaron de nuevo y nos dijeron que habían hecho una selección de videos mandados, como un casting online, donde habíamos quedado seleccionados. A la semana nos mandó los pasajes para ya grabar el primer programa”, confió Johanna a MDZ.

Johanna y Matías, los hermanos salseros, los grandes ganadores de Got Talent Argentina.

Durante el proceso, hubo talentos muy variados por los que fue muy difícil poder elegir favoritos o candidatos, mucho más en instancias finales. Y para los hermanos, que lo vivieron desde adentro, todo fue incierto por lo que la apuesta era darlo todo.

“La verdad que no esperábamos ganar, lo veíamos como muy difícil; primero por ser del interior y segundo que nosotros éramos una pareja y habían grupos numerosos. Pensábamos en esas cosas y decíamos “bueno, vivamos el momento y veamos que sucede sin hacernos ilusión”, expresó Matías.

El falso final de Got Talent en el último programa

Según contó Johanna al medio, “en el programa del martes (gran final), nos tocó bailar con los chicos, con los cinco que habíamos quedado, y después todo lo demás se simula, como si fueran los cinco falsos finales. Se hizo uno por uno. Había que ponerse en situación de suspenso. Nosotros habíamos tenido una reunión previa en donde nos explicaban que los realities son así, graban más de un final para que después no se filtre la información. El único reality que es en vivo es Gran Hermano. Nos dijeron que lo sintiéramos como propio. Se dio una buena energía, la verdad que todos nos pusimos en el papel ese si otro ganaba, nos alegrábamos por el otro”.

Lizy Tagliani posando con el premio de Got Talent Argentina . (Foto: prensa Got Talent Argentina) Foto: adrian diaz bernini

Pero el momento de la verdad fue “cuando transmiten en el último día es cuando nos enteramos”, confió la bailarina.

¿Y los 15 millones del premio?

Según contó la pareja de bailarines mendocinos aún no saben qué harán con los 15 millones del premio, aunque confesaron que aún no tienen noticia del ellos.

“La verdad es que no sabemos qué vamos a hacer con el premio. Todavía no lo recibimos, no hemos recibido respuesta, sabemos que lo vamos a hablar en algún momento pero todavía la producción no se ha comunicado con nosotros, al respecto”, reveló Johanna.