La mendocina Esperanza Careri “ventiló” lo que todos sospechaban de Got Talent Argentina: ¿qué dijo?

La cantante mendocina Esperanza Careri, quien recibió la aprobación del jurado de Got Talent Argentina en el programa emitido el martes pasado, tras volver a un concurso de Telefé después de haber pasado por La Voz Argentina, hizo público de algo que todos sospechaban.

En Got Talent, la mendocina cantó un tema propio junto a su banda “Criminalgona” y pasó de ronda. Sin embargo, según se supo, quedó extrañamente afuera del concurso.

La joven, quien se hizo conocida en La Voz Argentina (también de Telefe) donde llegó casi a instancias finales y hasta fue meme por una pelea con una compañera, reapareció en el programa de talentos no pasó desapercibida.

Ni -mucho menos- luego de lo que manifestó tras su presentación, al enterarse que no volverá a actuar en el programa.

Esperanza Careri habló de Got Talent Argentina.

Por qué la mendocina no volverá a Got Talent

Según reveló Careri a través de un video en sus redes sociales (que luego borró por temas legales) que el ciclo está todo grabado, con el final incluido y a ella nunca la volvieron a convocar, después de su aparición con Alterego.

En aquella publicación “ventiló” que hay cierto “acomodo” en el reality, y dio a entender que no sería el jurado compuesto por Abel, la Joaqui, Emir y Flor, los encargados absolutos de decidir quién pasa o no. Aparentemente hay otra selección “a dedo”, según confió en el canal de streaming Goreme Media y en el programa “Periodo de prueba”.

Careri dijo también ante los micrófonos que no hizo casting para estar, sino que la llamaron para que se presente y lo hizo con su banda.

“Me presento con dos amigos, cantamos una canción mía y pasamos, pero era tanta la gente que se había presentaba, que había que hacer un filtro”, reveló la joven artista, quien luego disparó: “Y tanto de la gente que queda como las que no quedan, eligen quiénes pasa”.

Acomodo o no, según confió, un grupo no volverán a aparecer en el escenario de Got Talent, entre ese, ella.

Esperanza Careri conta Telefe. Captura del video.

En la cuenta de Instagram Mundo Famosos, replicaron videos que Espe subió a su Instagram, los que luego ella borró. Sin embargo animaron a que otros participantes que pasaron la prueba de Got Talent y después no volvieron a llamar, pudieran dar testimonio de esta misma versión por ese mismo sitio. Por lo menos así lo informó la persona encargada de administrar la cuenta.