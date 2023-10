Esperanza Careri volvió a la TV y enloqueció al jurado de Got Talent Argentina: “¿Me dejás ser tu coreógrafo?”

Luego de su “escandaloso” paso por La Voz Argentina, la mendocina Esperanza Careri, volvió a aparecer en la pantalla de Telefé. Esta vez lo hizo junto a su banda “Los Alteregos” y dejó a casi todo el jurado de Got Talent boquiabierto: “Reinona”, exclamó La Joaqui luego de ver la presentación de la cantante.

“Estuve en La Voz Argentina y fue una experiencia relinda, aquí estoy de vuelta”, se escucha decir a Esperanza, antes de presentarse ante el jurado de Got Talent. Esta vez, no fue sola al escenario, sino que lo hizo junto a “Los Alteregos” y llevaron un tema propio, que en la previa de su lanzamiento generó polémicas.

Esperanza Careri busca revancha en Got Talent Argentina

“Es un reggaetón, y para esta oportunidad decidimos hacer una mezcla con sonidos más de rock”, detalló la mendocina y luego contó que se trata de la canción “Criminalgona”. Este tema había sido anunciado en octubre del 2022 de manera controversial: confuso tiroteo mostrado por la artista en sus redes.

La mendocina, Esperanza Careri, volvió a romperla en un certamen de Telefe

Desde el arranque el jurado enloqueció con la capacidad vocal de Esperanza, a tal punto que La Joaqui golpeó el escritorio, al mismo tiempo que gritó “te amo”. Y después junto a Emir Abrul realizaron un baile siguiendo el ritmo de la mendocina. Pese a esto, Abel Pintos le dio su cruz roja segundos antes de que termine.

“Sos muy potente, tenés una fuerza escénica y vocal muy interesante, pero quitale tensión”, comenzó diciendo en su devolución Flor Peña, y destacó que arrancó rompiéndola, pero después se notó algo de tensión. Luego, la euforia de Emir Abdul no paraba de crecer y se notó en sus palabras.

“Vos naciste con ángel que traspasa”, comenzó su devolución el bailarín uruguayo y remató con una gran propuesta: “¿Me dejás ser tu coreógrafo? Te hago las coreos de tus shows porque sos increíble”. Y cerró con una confesión: “Me encantó, te faltó mostrar las nalgas, pero es un programa de familia, pero mostralas por TikTok. Te amo, soy tu fan”.

El detrás de escena de "Criminalgona", el videoclip de Esperanza Careri. Foto: Instagram/@especareri

En la misma línea, La Joaqui se mostró muy conforme con la presentación: “Me gusta que saques el tabú de que las mujeres no podemos hablar las mismas cosas. Me encanta que te sientas libre de expresarte, sentirte y poner en la boca de todos que las mujeres también podemos disfrutar de nuestra libertad”.

“Veo un montón de talento e intenciones, pero desordenadas”, comenzó marcando Abel Pintos y luego se dirigió al “productor” de la banda: “Hay un montón de cosas para ordenar. Pero marco mucho que haya un montón de intenciones de ustedes”. Y destacó que lo que tiene Esperanza “es una voz increíble”, pero “la verdad, hay mucho para ordenar”.

Presionado por la mirada del bailarín uruguayo, Abel dio su sí: sumaron 4 votos positivos y Esperanza Carei junto a su banda, sigue en carrera una vez más en un certamen de talentos de Telefé.

El confuso anuncio de “Criminalgona”, la canción de Esperanza Careri

La exparticipante de La Voz Argentina mostró a mediados de octubre del 2022 que había presenciado un misterioso tiroteo mientras circulaba por las calles de Mendoza. Esto hizo que muchos se preocuparan y se volvió tendencia en las redes sociales, ya que la joven corrió asustada pidiendo ayuda.

“No puedo creer lo que acaba de pasar, de verdad. Necesito contarles todo, pero me acaban de decir que no puedo decir nada, tengo que hablar con abogados: menos mal que mi mamá es abogada”, comentó en una de sus historias y sostuvo que “soy testigo de algo heavy y no puedo decir nada porque está bajo secreto de sumario o algo asi…”.

Esta “jugada” para vender su nuevo tema asustó a muchos, por eso la mendocina tuvo que aclarar algunas cosas, pero sin desmentir la situación: “¡Quiero saber! Soy de San Martín y ahora tengo miedo”, le escribió una seguidora, a lo que la compositora respondió: “Noooo no pasó nada para tener miedo, me asusté por un momento, pero tiene que ver con otra cosa, algo quilombo legal y justo soy testigo”.

Dos días después de esto, la joven contó el trasfondo de lo que mostró en sus redes: aseguró que se levantó el supuesto “secreto de sumario” y pudo revelar el misterio. “Hay una persona muy peligrosa detrás de todo esto, que se hace llamar Criminalgona”, escribió en el reel revelador.

Lo cierto es que Esperanza Careri lanzó un nuevo tema llamado “Criminalgona”, y por eso su relación con el “crimen” y sus visitas al Palacio de la Justicia.