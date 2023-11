Una mendocina más en la final de Got Talent: Carla Masignani y su aro volvieron a superar a Abel Pinto

La mendocina por adopción de 31 años, Carla Masignani volvió a cautivar al jurado de Got Talent Argentina, y principalmente a Abel Pintos que después de su performance, desbordó en lágrimas por la actuación junto a su aro e interpretando La llorona, de Natalia Lafourcade.

Carla, quien es bonaerense pero desde hace algunos años llegó a Mendoza trayendo su arte a las plazas de la Ciudad, fue la primera participante en ganarse el botón dorado del Got Talent Argentina, mediante Abel Pintos, quien quedó alucinado con su interpretación. Por lo que la bailarina y su aro, pasaron a la final.

Este jueves, el último programa de las semi, Carla la volvió a romper. Con La Llorona dejó a todos con el alma al descubierto, principalmente el cantante que no pudo hablar por la emoción que le había generado, mostrándose rendido ante ella: “¿Qué carajos? No sé, no puedo con esta mujer”, sostuvo el músico.

“Gracias a los cuatro, pero vos me mandaste acá”, le respondió Carla a Abel, recordando lo sucedido en la audición.

Luego Lizzi Tagliani salteó la devolución de Abel al resto del jurado, debido al desconsuelo absoluto.

Por su parte, Flor Peña -también muy conmovida- le destacó a Carla lo diferente a todos que es y que “está conectada con el universo”.

“Es algo más metafísico lo que pasa con vos, y lo que sentís con ese aro es de una belleza… te agradezco tanto que seas tan profunda”, agregó la actriz.

Emir Abdul le agradeció a Carla por lo realizado sobre el escenario y por motivar a muchas personas a hacer lo que les gusta.

Y La Joaqui aseguró que las presentaciones de ella la hace “recordar cosas”.

Carla, la mendocina por adopción, pasó a la final. Foto: Captura de video

Y, algo más entero, la devolución de Abel: “Generás un mundo y nos transportás a ese lugar. Ojalá la gente del otro lado de la pantalla pueda experimentar lo que experimentamos nosotros acá. Lo que hacés con tu compañero, ese aro, parece como si la gravedad funcionara bajo tu voluntad, que el aire tiene otro peso y que todo se vuelve líquido”.

“Es brutal lo que lográs y sos inevitable, es muy egoísta lo que voy a decir pero así son los sentimientos: no sé si vas a ganar pero yo te gané a vos porque gané haberte conocido”, le dijo finalmente el cantautor a Carla.

Mendoza a la final, y van 3

Además, de Carla, cabe recordar que el pequeño timbalero Thiago Maldonado, de 12 años, ya está en la final luego de que La Joaqui le diera el dorado tras su segunda interpretación.

Thiago Maldonado le regaló remeras al jurado y pasó a la final (Capturas de pantalla)

También, la pasada semana, la pareja de bailarines “Los hermanos Ortiz” compuesto por Matías y Johana, lograron darlo todo para dejar al jurado convencido de hacerse acreedores de la finalísima.

Matías y Johanna Ortiz volvieron a brillar en Got Talent y Mendoza sumó semifinalistas. Foto: Facebook

Ahora, Carla los acompañará.

El pianista Luciano Gobbi Doria se despidió haciendo erizar la piel

Quien no lo pudo pasar a la final fue el talentoso pianista de 15 años, Luciano Gobbi Doria quien concursó en la semi junto a Carla, pero quedó eliminado aunque venciendo la timidez y ya con una enorme carrera artística por delante.

Luciano volvió a hacer danzar sus dedos sobre las teclas de su piano de una manera fuera de lo común, y menos tenso, mostró la relación tan íntima con su piano que convenció a todos que su futuro está en los grandes escenarios del mundo.

El mendocino pianista al finalizar su actuación y tras las palabras del jurado quiso agradecerle especialmente a su mamá, y fue cuando todos en el recinto no pudo evitar el llanto.

“Quiero agradecer al jurado por darme la oportunidad” dijo con voz entre quebrada. Y agregó: “Y a mi mamá, ella hizo todas las cosas por mi. Por ella llegué acá. En casa, cada problema que tengo, me lo soluciona. es todo gracias a ella. Así que gracias”, concluyó el adolescente con una profunda mirada llenas de lágrimas hacia su madre.