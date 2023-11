La pequeña chubutense que cantó ópera y asombró al jurado en Got Talent: “con 11 años te bancaste todo”

Cada vez falta menos para la Gran Final de Got Talent y los participantes no dejan de sorprender a los jurados. En esta ocasión, la pequeña chubutense, Fiorella Gerardi, que pasó directo a la final por el botón dorado de Abel Pintos, volvió al escenario y llenó de emociones a todos los presentes con su increíble presentación que cantó ópera.

“Dejaste en claro el enorme talento que tenes”: qué le dijeron los jueces a la pequeña chubutense

La cantante, de 11 años, decidió cantar el Ave María y, entre los gritos y aplausos del público, dejó asombrado al jurado, sin embargo, no logró pasar a la última etapa del certamen. El primero de los jueces en hablar fue Abel Pintos : “Ya sabes que a mí me emocionas de una forma muy profunda, me movilizas mucho y te escuchaba cantar divino. Me alegro mucho, de todo corazón”.

Y continuó diciendo: “Además, amo a tu ciudad y me alegro mucho de que hayas llegado hasta acá a representarla. Por sobre todas las cosas que hayas venido, dejaste en claro a todos, y sobre todo, a vos, del enorme talento que tenes. Felicitaciones, estas en la final”.

Por su parte, La Joaqui afirmó: “La verdad, es que sos hermosa por todos lados, hablas tan dulce, sos tan tranquila. Lo primero que haces cuando terminas cada presentación es ir a abrazar a tu mamá, sos algo tan hermoso y genuino”.

“Es muy emotivo verte acá, porque la primera vez que viniste se notaba que cantabas con una angustia atorada y yo decía: ‘Con lo precioso que canta, que injusto que es todo a veces’, y después te veo acá y vale el doble lo que hiciste porque muchas veces la vida te dice que no, y vos apostaste a tu sueño, a tu voz, a lo que confiaba tu mamá. Sos una hermosa persona, ya siento que te quiero”.

Mientras que Emir Abdul afirmó: “No quiero mentirte, te noté nerviosa, pero tenes 11 años, y a parte, no es normal que a una nena de 11 años se le noten los nervios y aun así cante con el corazón como cantaste vos hoy. Agradezco que te valores de la forma que te valoras y que hayas hecho la presentación que hiciste. No tuviste como los otros participantes un recorrido, pasaste directo a la final y con 11 años te bancaste todo lo que te estás bancando ahora y aun así cantaste con el corazón así que te felicito”.

Por último, Flor Peña comentó: “Estás bellísima. Tengo una frase que uso mucho a lo largo de mi vida y ojalá la uses a lo largo de la tuya: ‘Al enemigo amor’. Nada es peor para alguien que no te quiere, que te envidia, que le gustaría que no te vaya bien, darle amor”, haciendo referencia al bullying que sufrió Fiorella por cantar ópera.

“Esas notas que salen de esa pequeña garganta que tenes, que dentro de muchos años va a ser inmensa, porque si cantas así a los 11, no me quiero imaginar dentro de un par de años. Cada nota llena de amor que sale de ese corazón para mostrarle al mundo que si podes, que si vos queres, todos los sueños que te pongas, los vas a cumplir”, finalizó.