“Hiciste algo que no tiene palabras”: la platense, Malena Achinelly, que cautivó a todo al jurado de Got Talent

Con vueltas, piruetas y saltos, la platense, Malena Achinelly, pisó el escenario de Got Talent con más fuerza que nunca y volvió a deslumbrar a todos los presentes. La coreografía que presentó la bailarina de 14 años dejó atónito a todo el jurado y recibió una gran ovación llena de gritos y aplausos.

Al finalizar la presentación, las lágrimas y la emoción no faltaron: “Quería agradecerles a mis papás, a mis hermanas por siempre acompañar, a mis profes que siempre tratan de sacar lo mejor de mí”, afirmó la adolescente. Sin embargo, la platense no quedó finalista.

“Tenes 14 años y un enorme camino por recorrer”: qué dijo el jurado a la platense

El baile que presentó Malena estuvo lleno de sorpresas. La adolescente empezó su coreografía adentro de una caja y con una máscara. El primero de los jurados en hablar fue Emir Abdul: “Dudé dos veces, hasta que te sacaste la máscara, si realmente eras vos. Porque se me vinieron imágenes de todo lo que hemos hablado de cómo han crecido desde que están acá. Vos creciste. No puedo creer la niña que cayó acá. Lo que hiciste hoy fue algo que no tiene palabras. Conciso, correcto, visual. La máscara con la pantalla fue algo increíble. Menos es más”.

Por otro lado, La Joaqui afirmó: “A mí me parece espectacular todo lo que vos haces y lo que me gusta mucho es que también siento que la energía no miente, lo que has madurado entre una performance a la otra. No solo bailas increíble y sos hipertalentosa, sino que venís acá a explorar algo nuevo, algo distinto a lo que haces, cuando ya bastante difícil tener 14 años. Venís acá a crecer como artista a madurar artísticamente. La verdad que sos increíble, sos re especial. Me encantó haberte conocido”.

La presentación de Malena estuvo llena de lágrimas de felicidad y emociones. Foto: Got Talent Argentina

Mientras que Flor Peña comentó: “Qué hermoso es tu talento. Hoy hablábamos en el programa de superar la marca, yo soy de las que creen que no es con el afuera, siempre con uno. Uno quiere superar la propia marca, a mí no me importa lo que el afuera me imponga. Me parece que vos sos de esas artistas, sólo que tenes 14 años y un camino enorme por recorrer. Soñá en grande, porque lo que sueñes lo vas a creer. Ponele acción al deseo. Sos cosa seria y tenes 14 años”.

Para finalizar, Emir volvió a decir: “Tenes que valorar algo, que es que un padre te apoye, pero también que una persona tan técnica tenga el ángel que tenes. Vos tenes ángel. Te va a pasar que te vas a equivocar, no vas a quedar en muchas audiciones, pero vos vas a llegar a donde quieras porque vos naciste con algo especial y cada vez que dudes de tu talento, no te olvides de estas palabras que me ayudaron muchísimo cuando me lo dijo una persona que admiraba mucho. Te deseo lo mejor y sólo queda que creas en vos, porque vas a ser tu compañía toda tu vida”.