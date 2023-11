La platense Malena Achinelly pasó de ronda y sorprendió a Abel Pintos en Got Talent: “Me emocionás como si fueras mi hija”

Luego de la primera presentación en donde bailó danza Jazz lesionada, Malena Achinelly, oriunda de La Plata, volvió al programa con una nueva performance, con la ilusión de alcanzar la próxima ronda de Got Talent Argentina y enamoró a todos.

Esta vez, la participante pisó el escenario con una actitud diferente, luego de que Emir Abdul le indicara que “deje de ser tan técnica y se concentre en traspasar” en la gala anterior ya que consideró que “debe sacar su talento hacia afuera”. Gracias al esfuerzo y la destreza, la adolescente logró avanzar a la siguiente fase.

“Hoy transpiraste danza”: ¿qué le dijo el jurado a Malena Achinelly?

Al finalizar su admirable demostración, Lizy Tagliani le dijo: “Estuviste bárbara” y, la pequeña de 14 años, sorprendida y nerviosa, le preguntó: “¿En serio?”, y automáticamente todo el público comenzó a reír.

“No sé cómo hiciste, pero hoy transpiraste danza”, expresó Emir Abdul. Con respecto a su audición, el bailarín uruguayo señaló: “La vez anterior se te vio prolija, correcta, mecánica y hoy pudimos ver tu corazón bailando, de principio a fin. Qué lindo que lo hayas podido lograr”. En cuanto a los que desempeñan esta danza, indicó que “hay gente que no lo logra nunca en su vida y vos lo lograste”.

La segunda en dar su devolución fue La Joaqui quien, contenta por el avance de la artista, mencionó: “Cuando empezás a bailar me olvido de que tenés 14 años y, no por tu manera de ser, sino porque me cuesta comprender como alguien a tan corta edad tiene esa prolijidad, como si llevaras 60 años esperando este momento y sabiendo que esto es lo tuyo”.

“Deberían hacerte registros akáshicos porque seguro, en tu vida anterior, algo tenés que ver con el baile, porque te sale natural. Sos espectacular Male”, agregó la cantante y la participante, con lágrimas en los ojos, le agradeció por su cálida devolución.

Al verla lucirse en el escenario, Abel Pintos, sorprendido con la platense, le comentó: “Volviste a conmoverme una vez más, es hermosísimo lo que hacés”. “Con estos 14 años que tenés, con toda tu inocencia, pureza y tu talento maravilloso, te pudimos disfrutar libre y entregada. Te lo dije la otra vez, me emocionás como si fueras mi hija y entonces no hay nada más lindo que ver a un hijo ser libre, y así te pudimos ver todos”, mencionó el intérprete de “Oncemil”.

Por último, Flor Peña, comentó: “Male, en un momento nos miramos con Emir y gritamos al mismo tiempo”. La actriz volvió el tiempo atrás, al día en que Malena se presentó al programa por primera vez y le indicó: “Te lo dije cuando te conocí, tenés un extraordinario don que supiste en este breve tiempo que estás en la tierra llevarlo muy lejos, porque tenés 14 años”.

Luego, le contó una experiencia aprendida de muy chica: “Vos sos cosa seria, yo tengo una mamá que bailó 20 años en el Teatro argentino de La Plata y si hay algo que aprendí de ella es lo que significa la danza clásica, no solo por la disciplina y el esfuerzo, sino que es un don que pocas bailarinas lo tienen y vos lo tenés”.

“Más allá de lo que pase hoy, para vos Got Talent es una anécdota porque vos te vas a convertir en una gran bailarina y yo te lo prometo en este acto”, agregó Flor.

Para cerrar tan conmovedora gala, la conductora del programa aprovechó la oportunidad y le dijo: “Ya con verte disfrutar y estar acá estamos todo contentos. Lo que sí me gustaría pedirte es que nunca dejes de sorprenderte con las cosas lindas que te dicen”.

Como es evidente, Malena Achinelly tuvo una presentación inolvidable y ha enamorado a todo el público, es por eso que el jurado decidió que estará en las semifinales en el escenario más importante del momento.

Cómo sigue la competencia de Got Talent Argentina

Luego de las eternas audiciones, el jurado se reunió y volvió a hacer un “filtro” de participantes que finalmente llegaron a cuartos de final. De los casi 300 talentos que recibieron al menos tres “sí”, solo 144 pasaron a esta instancia, lo cual generó algo de malestar entre los que quedaron afuera sin previo aviso.

En la previa del arranque de esta nueva etapa, Abel Pintos, Flor Peña, La Joaqui y Emir Abdul se reunieron para analizar quienes seguían en el certamen ya que se excedieron. “Es un programa de talentos, no de mejor compañero, así que nos vamos a tener que poner un poco más prudentes porque acá estamos teniendo que tener 140 personas y tenemos 300″, remarcó La Joaqui en medio de la discusión para definir quienes llegaban a los cuartos de final.

Pero, ¿cómo sigue Got Talent Argentina? Lizy Tagliani detalló que en cada gala de esta fase participarán solo 8 participantes, pero solo dos pasarán a semifinales. Además, habrá 4 que pasarán directo a la final gracias al botón dorado, que en esta oportunidad cada jurado tendrá uno. Junto a los que pasen a las semifinales, estarán todos los participantes que recibieron el botón dorado en la etapa de audición.