La bailarina chubutense, Gaia Acosta, sorprendió a todos con su admirable talento en Got Talent Argentina

Gaia Acosta cautivó al jurado de Got Talent Argentina con su danza y su magnífico talento en la noche del martes. La bailarina realizó una performance que sorprendió al público con sus movimientos sensuales. “Nos llevaste a un club de Salsa”, fue uno de los comentarios que recibió como devolución.

“Bailé toda mi vida, comencé con Danza Acrobática a los 5 años y luego lo fusioné con Danza Clásica y a los 13 arranqué con Salsa”, comentó muy alegre la trelewense de 30 años, en la previa junto a la conductora Lizy Tagliani. Al presentarse, todos quedaron impactados con su elegante y sexy vestimenta. “No te vas a ir sin dejarnos esa malla”, mencionó, entre risas, Flor Peña; a lo que Lizy, que estuvo en reemplazo de Emir Abdul, agregó: “A mí si puede ser el cuerpo también”

Con una cruz roja, esta fue la devolución para la bailarina de Trelwe

Gaia no decepcionó: deslumbró a todos con su performance y eso quedó a la vista en las devoluciones del jurado. “Por momentos me faltó el bailarín, pero en la segunda parte comenzaste a hacer trucos sola y ahí fue cuando noté que sos muy buena en lo que hacés”, indicó Lizy, conmovida por los movimientos de la bailarina.

Luego, La Joaqui, sorprendida, señaló: “A mí lo que justamente me gusta es que hayas venido sola, en un baile en donde la gente espera que un hombre acompañe. A mí me gusta que vengas a demostrar que los trucos los podés hacer sola. Esto habla un poco del empoderamiento”. La participante se mostró más que agradecida con esta devolución.

Por su parte, Abel Pintos, quien presionó la cruz dándole su voto negativo, dio su veredicto: “A mí me costó ver el talento porque yo sentía que estabas en un mundial de Salsa, y una competencia difiere del espectáculo, en donde uno le cuenta algo al otro. A mí me faltó eso, ver tu sensibilidad, es evidente tu habilidad física, pero no me llegó.”

“Creo que hoy lo que te pasó no tiene que ver con que no tengas talento para hacerlo, sino con que te vi un poco agarrada para no resbalarte. Lo que estabas haciendo era muy difícil y, si te resbalabas, las caídas iban a ser sucias. Intentaste ser muy limpia, es por eso que te faltó fuego, y esta danza es eso. Y no me cabe duda que ese fuego vos lo tenés”, exclamó Flor Peña.

Claramente con estas devoluciones, Gaia, además de llevar la Salsa a uno de los escenarios más importantes del momento, la bailarina logró los cuatro sí y pase de ronda.