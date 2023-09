Un mago quiso conquistar a La Joaqui en medio de su presentación en Got Talent Argentina

En su debut como jurado de Got Talent Argentina 2023, La Joaqui ya ha sido protagonista de grandes momentos. La cantante referente del movimiento RKT sorprendió en más de una oportunidad con sus reacciones y sus devoluciones ante diferentes participantes que demuestran sus habilidades sobre el escenario.

Cada noche, La Joaqui deja alguna perlita que no pasa desapercibida por quienes están frente a la pantalla para seguir de cerca el nuevo reality de Telefe. Esta vez, la intérprete de “Butakera” vivió un acalorado momento con un participante que mostró sus trucos de magia.

El participante que sonrojó a La Joaqui

Durante su paso por Got Talent Argentina, Tobías se acercó al jurado para hacer algunas ilusiones con cartas. Apenas se presentó, comenzó haciendo un truco con la artista de RKT y se llevó los aplausos del público. Luego, continuó haciendo algo similar, esta vez, con Florencia Peña.

Sin embargo, luego de demostrar su talento con cada uno de los integrantes del jurado, decidió volver a la rapera marplatense. Fue entonces cuando Abel Pintos rompió el silencio y soltó un comentario que hizo estallar al público. “¿Vos te estás levantando a La Joaqui en vivo y en directo ante todo el país? No, te pregunto no más”, tiró al lado de su compañera.

La reacción de La Joaqui ante el coqueteo de un participante

Por su parte, La Joaqui no pudo ocultar su nerviosismo ante la insólita observación de su compañero. “Ay me da vergüenza, Abel”, dijo ocultando su rostro. Para seguir con su truco, el mago pidió que firmara una carta. “Y ponele tu teléfono”, agregó con humor provocando más risas.

Tras finalizar con su performance, fue Florencia Peña quien le dio la devolución y acotó: “La Joaqui tiene un problema grande con los magos… ella necesita tener el control, no le gustan los trucos, no le gusta que la engañen”. Aunque la rapera no dijo nada, su reacción se volvió viral en las redes sociales donde el video fue furor.