“¡Haces magia!”: Abel Pintos hizo lagrimear al pequeño de Salta que la rompió tocando la quena en Got Talent Argentina

Salta volvió a decir presente en el escenario de Got Talent Argentina con una presencia muy talentosa: Nahuel Chávez Díaz, con tan solo 11 años, la rompió tocando la quena y recibió una hermosa devolución por parte de su ídolo, Abel Pintos, que lo hizo llorar.

El niño contó que si bien nació en España, al año y medio de vida se vino a Argentina, y que junto con sus padres, crece en Salta. “A mí me gusta mucho la música. Desde chiquito escucho diferentes tipos de música, y Abel: yo me crie escuchándote mucho a vos. Mi familia te escucha mucho y soy tu fan”, comenzó diciendo Nahuel y le robó una gran sonrisa al cantante.

A pesar de que aseguro estar nervioso, cuando comenzó su minuto y medio de presentación, Nahuel brilló y se ganó el “sí” de todos los jurados de Got Talent Argentina. Emir Abdul no solo bailó al ritmo de la música, sino que coreó el nombre del pequeño junto a la tribuna.

“Me dio mucha emoción escucharte. Tenés 11 años, tenés de acá al infinito. Podés tocar la quena, el bombo, la guitarra, lo que quieras vas a poder hacer, porque además tenés un oído musical hermoso y sos muy especial”, dijo Flor Peña mirando fascinada a Nahuel. A los halagos se sumó el bailarín uruguayo: “¡Qué increíble lo que hacés!”.

Al mismo tiempo, sostuvo: “Sos un diamante en bruto. Y lo que más me gusta es esa cosita que tenés de vergüenza”, dijo y al ver la carita del niño, remarcó: “¡Está bien! Es de a poco, de a poco lo vas soltando. Así que felicitaciones, sos muy crack”. La Joaqui sostuvo que Nahuel muy talentoso y resaltó que “es muy difícil acaparar la atención por tanto tiempo con una sola modalidad”, es decir, tocando solamente la quena.

Las conmovedoras palabras de Abel Pintos que hicieron llorar al nene de Salta

Para el final quedó la devolución de Abel Pintos que arrancó con una frase que hizo emocionar aún más al padre de Nahuel que estaba junto a Lizy Tagliani. “De movida estamos todos muy orgullosos de vos, porque además es hermoso y nos carga de fe ver a un niño tocar con tanta humildad y amor un instrumento autóctono de la región; pero además con el respeto que lo hiciste”, remarcó el también productor musical.

El músico destacó la habilidad del pequeño por no dejarse opacar por el delirio que generó en la tribuna. “La quena es un instrumento que tienta mucho al ‘fuego de artificio’ por llamarlo de alguna manera: hacer cosas muy habilidosas u ostentosas; pero vos te mantuviste en la melodía de la canción, que es bellísima”, explicó y destacó que el niño tiene mucho talento.

“Yo no te quiero corregir, te quiero desear algo. Te quiero desear que sepas diferenciar entre el saber hacer algo y el sentir hacer algo”, comenzó manifestando Abel con la mano en el corazón y agregó: “Ya sabés hacer perfectamente bien lo que haces. Tocás este instrumento como pocas veces lo he visto o escuchado. Ahora te deseo que aprendas a sentir lo que haces para que no te conviertas en un instrumento automático, sino que te conviertas en un músico”.

Al mismo tiempo lanzó: “Empezá a disfrutar y divertirte, porque podés tocar lo que se te venga en ganas con ese instrumento. ¡Haces magia! Te felicito”. Al llegar el momento de la votación, el niño de 11 años no logró contener sus lágrimas al ver que pasó de fase en Got Talent Argentina.

Abel Pintos le pidió a Nahuel que festeje al estilo cancha su pase de ronda en Got Talent Argnetina. Foto: Captura Video

Además del abrazo de la conductora, Nahuel recibió el cariño de su ídolo: Abel Pintos subió al escenario y lo agarró muy fuerte, repitiéndole al oído lo que piensa de su talento: “Sos muy muy muy bueno”. Pero Lizy le reveló el gran secreto del salteño: empezó a tocar hace solo 6 meses y es autodidacta.

Al enterarse de esto, Abel llamó a su padre y lo felicitó; además de incentivar a Nahuel para que festeje al estilo futbolístico, agitando las manos con los puños cerrados y gritando “vamos”. Tagliani se sumó y el público estalló en una carcajada.