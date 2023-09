El increíble baile de una platense en Got Talent Argentina maravilló a Abel Pintos: “Me emocionaste como si fueras mi hija”

Una niña de La Plata, con tan solo 12 años, deslumbró a todos en Got Talent Argentina esta noche con su espectacular baile. La adolescente hizo una performance que dejó a todos con la boca abierta por su increíble talento y flexibilidad al moverse. “Naciste con un don”, fue uno de los halagos que recibió.

La platense hace danza jazz desde los 3 años. Además, explicó: “Yo a los 2 años hice gimnasia artística, dejé porque me aburrí”, lo cual asombró mucho a los jurados por la corta edad a la que comenzó su carrera artística. “Como no me quedaba quieta, me mandaron a baile”, explicó y contó que ahora siente que el baile es su forma de expresarse.

El espectacular baile de la platense que emocionó a todos

La niña de 14 años presentó una performance de baile increíble donde se mueve con pasos muy bien marcados y demuestra la flexibilidad que tiene para moverse mientras, de fondo, se escucha una canción muy emocionante que va in crescendo y acompaña su danza.

Luego de mostrar su talento, recibió todo tipo de elogios: “Naciste con un don, el arte necesita de la maduración de la persona, va de la mano, pero tu alma ya esta ahí, tu esencia como artista ya está ahí y eso es muy emocionante”, expresó Flor Peña.

“Me encanta tu esencia, ya cuando hablas, me fascina. Yo imaginaba que eras buena por cómo hablabas ya”, contó Emir Abdul. “Me sorprende mucho lo claro que tenés tus sueños con la edad que tenés. Me parece precioso que tus papás hayan regado esta plantita de la danza que se ve que tan feliz te hace”, agregó La Joaqui.

Por su parte, Abel Pintos expresó: “Me emocionaste como si fueras mi hija. Entonces necesito decirte esto desde ese lugar, tu cuerpo sabe perfectamente lo que tiene que hacer, entonces realmente es tiempo de que puedas empezar a confiar mucho en eso y a divertirte y a mostranos cómo te divertis”.

“Te queda mucho por delante, tratate con mucho amor. Cuando no te salgan las cosas, tratate con mucho amor. Cuando te digan que no en un casting, tratate con amor. Tratarse con amor es siempre parar un segundo y decir: ‘Para, yo la tengo clarísima’ porque la tenés clarísma y tenés un talento inconmensurable. Todo lo demás es cotillón”.

Finalmente, los cuatro dieron el sí y Lizy Tagliani pidió a los jurados que se acercaran a darle un abrazo. “Hablaron tanto con amor de madres y de padres que me gustaría que vinieran a darle un abrazo como artistas y como madres y como padres”.