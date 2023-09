El mini Freddie Mercury de La Plata que brilló en Got Talent Argentina e hizo emocionar a todos con su mensaje

El jueves por la noche se vivió una de las audiciones más emocionantes de Got Talent Argentina y la protagonizó un pequeño platense: con tan solo 11 años dejó un profundo mensaje con su performance. Todos los presentes se mostraron conmovidos por la destreza y la “lección” que Dylan estaba dando en el escenario.

Vestido como Freddie Mercury, Dylan Dalceggio llegó nervioso al concurso de Telefe, pero todo quedó a un costado cuando llegó el momento de mostrar su talento: bailar y ser felizmente libre. El niño contó que empezó a incursionar en esta actividad gracias a su tía: “Yo me aprendía las coreografías de ella, de su grupo, sin haber bailado. Ella se dio cuenta y me anotó al club”.

La performance del mini Freddy Mercury de La Plata en Got Talent

El niño de 11 años se olvidó de los nervios, y dejó a todos boquiabiertos con sus dotes como bailarín. Muy concentrado, con una coreografía que le permitió “pasearse” por varias de las canciones más emblemáticas de Queen, Dylan brilló en el escenario dejando un hermoso mensaje.

Al cerrar su baile al ritmo de Love of My Life, Dylan se envuelve en una bandera con los colores de la comunidad LGTB: “Nos diste una hermosa lección”, fue la frase que usó La Joaqui para resumir lo que había visto.

El jurado de Got Talent Argentina y las hermosas devoluciones para Dylan

El primero en tomar la palabra fue Abel Pintos, que se lo notó muy emocionado en el cierre de la presentación. “Tengo dos hijos: una de quince y uno de dos y medio. Siempre que los miro y pienso en ellos, le pido a Dios que les permita ser felices. Para ser felices tenemos que ser libres, sentirnos libres y respetarnos de esa manera. Incluso antes de que los otros nos respeten de esa forma. Fue emocionante verte bailar y el talento que tenés”, sostuvo.

Al mismo tiempo, destacó el orgullo que seguramente los padres del pequeño sienten al verlo “feliz al bailar”, y agregó: “Ojalá toda tu vida puedas reconocerte de esa forma porque de esa manera vas a hacer feliz a mucha gente como me hiciste a mí”.

Dylan, el pequeño de La Plata que la rompió con su baile y mensaje en Got Talent Argentina. Foto: Facebook

En la misma línea habló Flor Peña: “Creo Dylan que tu libertad nos emocionó muchísimo, además del talento enorme que tenés. Me acordé de la película Billy Elliot, donde un joven lucha contra el prejuicio. Evidentemente, tus padres y quienes te acompañan pueden darte esa libertad y están de acuerdo”.

Emir Abdul, remarcó: “Te vi jugando y feliz. En la vida te van a decir que bailas mal o que no sos bueno para esto, pero eso te lo van a decir porque te ves seguro y feliz. No te tiene que importar”. Y La Joaqui fue la encargada de cerrar las devoluciones antes de votar: “Bailás increíble y te lo deben decir seguido. Nos diste una hermosa lección esta jornada”.

Los cuatro jurados dieron su “sí” y Dylan, con lágrimas en sus ojos, agradeció y se fue a abrazar a su familia que lo esperaban junto a Lizy, que también tenía un mensaje para él.

Las conmovedoras palabras de Lizy Tagliani para Dylan

Ya abajo del escenario, el pequeño no aguantó el llanto de emoción: “Me encantó esta experiencia, bailar y que vean lo que me gusta”, alcanzó a decir Dylan que no podía creer lo que estaba viviendo. Pero el amor que recibió el platense no terminó ahí, porque Lizy Tagliani le dedicó hermosas palabras de agradecimiento por su mensaje.

“Te quiero agradecer. Yo hace muchos años, fui una criatura muy pequeña que tenía un montón de sueños. Si hubiese conocido la libertad como la conocés hoy, hubiese sido hermoso. Lo logré tarde, pero lo logré. Quiero agradecerte porque sos un pequeño niño que dejaste un gran mensaje para todos, porque a veces cuesta”.