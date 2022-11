31 años sin Freddie Mercury: cinco diferencias entre la película Bohemian Rhapsody y su vida

El 24 de noviembre de 1991 una nube negra descendía sobre Kensington, Londres, para luego esparcirse por el resto del mundo junto a la noticia de la muerte de Freddie Mercury.

“En virtud de las enorme atención que la prensa ha brindado al asunto en las últimas dos semanas, deseo confirmar que he dado positivo de HIV y que por lo tanto padezco de SIDA. Creía adecuado mantener en secreto esta situación hasta la fecha para conseguir la tranquilidad de quienes me rodean. Pero llegó el momento para que mis amigos y fans de todo el mundo conozcan la verdad y junto a los doctores me ayuden en la batalla contra esta terrible enfermedad” fueron las últimas palabras de Mercury, que dejaron inmersos en gran dolor a millones.

Freddie Mercury Foto: web

Pasaría tan solo un día desde aquellas palabras hasta que Mercury perdiera la vida, pero su legado, contrariamente, se inmortalice como una leyenda de la música.

¿Cuáles son las diferencias entre Bohemian Rhapsody y la vida de Freddy Mercury?

En Bohemian Rhapsody, Freddie Mercury se conoce con Brian May y Roger Taylor en 1970, en un show de Smile, la banda que precedió a Queen; mientras que en realidad lo que ocurrió fue que este primer encuentro se daría en el Ealing Art College de Londres.

En Bohemian Rhapsody, John Deacon ya es parte de la banda cuando Mercury se incorpora, mientras que en realidad el baterista se unió en 1971 a pedido del legendario cantante.

Bohemian Rhapsody, la película.

En Bohemian Rhapsody se incorpora a la trama a Ray Foster, un ejecutivo discográfico de EMI, pero, una investigación realizada por la revista Rolling Stones arrojó que, en realidad, nunca existió tal persona.

Bohemian Rhapsody, la película.

Freddie Mercury y Jim Hutton se conocieron en un club nocturno, a diferencia de en Bohemian Rhapsody, donde el encuentro se da en una fiesta realizada por aquel en su mansión mientras este trabaja de camarero.

Bohemian Rhapsody, la película.