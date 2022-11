Este es el motivo por el que Sylvester Stallone no participó de Creed III

La saga Creed se posiciona como una de las más esperadas de los últimos años, habiendo comenzado en el año 2015 y estando a poco de su tercera entrega.

Como parte del universo de Rocky, no es de extrañar que la misma haya roto el piso de taquilla esperado y ya tenga en vistas una cuarta película sin haberse estrenado su predecesora.

Creed, el regreso de Stallone como Rocky Balboa.

Sin embargo, mucho revuelo se levantó en torno a la incipiente saga debido a la ausencia de Sylvester Stallone, quien es parte fundamental de la historia sobre Adonis Johnson.

Ante la prensa, Stallone confesó el malestar que le genera que el productor Irwin Winkler conserve los derechos de Rocky, “Ahora controla Creed. Me gustaría tener algunos de esos derechos de vuelta y que no se los pases a sus hijos. Creo que sería un buen gesto de un caballero de 93 años” afirmaba el actor.

Creed: corazón de campeón

Sin embargo, el actor aseguró que de no estar Winkler a cargo, participaría de una cuarta entrega de Creed, ya que no tiene inconvenientes con el resto del equipo de trabajo, incluyendo al director y creador Ryan Coogler, sobre quien expresó “Es un tipo agradable. Si con él logramos escribir una buena historia, no tendría problema en hacer Creed IV, siempre y cuando los productores no estén involucrados”.

¿Qué piensa Sylvester Stallone sobre la saga Creed?

Es en este sentido que, Sylvester Stallone se refirió a que opina sobre la saga Creed, “La llevaron en una dirección muy diferente a la que yo hubiera tomado. Les deseo lo mejor, pero yo soy más sentimentalista. Me gusta que mis héroes sufran, pero no de una manera tan oscura”.

Todo lo que tenés que saber sobre Creed III

Sinopsis: Cinco años después de Creed II, después de dominar el mundo del boxeo, Adonis “Donnie” Creed ha prosperado tanto en su carrera como en su vida familiar. Cuando un amigo de la infancia y ex boxeador prodigio, Damian “Dame” Anderson, reaparece después de cumplir una larga condena en prisión, está ansioso para demostrar que merece su oportunidad en el ring.

Tráiler: