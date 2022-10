Este es el porqué Henry Cavill abandona “The Witcher”

Henry Cavill anunció que abandonará The Witcher, serie en la que interpreta a Geralt de Rivia, un cazador de monstruos que posee habilidades sobrenaturales debido a sus mutaciones.

El protagonista de la serie será reemplazado por el famoso actor de origen australiano Liam Hemsworth, quien deberá ganarse el corazón de los fanaticos que vienen siguiendo la historia desde hace dos temporadas.

Henry Cavill como Geralt de Rivia.

El motivo por el que Cavill abandona la serie es que se centrará en su interpretación de Superman en el Universo Cinematográfico de DC.

Qué dijo Henry Cavill sobre su partida de The Witcher

El actor dio la noticia a través de sus redes sociales, donde expresó “Algunas noticias para compartir desde The Continent. Mi viaje como Geralt de Rivia ha estado lleno de monstruos y aventuras, y por desgracia, dejaré mi medallón y mis espadas para la temporada 4. En mi lugar, el fantástico Sr. Liam Hemsworth asumirá el manto del Lobo Blanco.”.

Henry Cavill como Geralt de Rivia.

“Al igual que con los más grandes personajes literarios, paso la antorcha con reverencia por el tiempo dedicado a encarnar a Geralt y entusiasmo por ver la versión de Liam de este hombre tan fascinante y lleno de matices. Liam, buen señor, este personaje tiene una profundidad tan maravillosa, disfruta sumergiéndote y viendo lo que puedes encontrar” concluyó.

Qué dijo Liam Hemsworth sobre su llegada a The Witcher

En respuesta al mensaje de Henry Cavill, Liam Hemsworth compartió un mensaje en sus redes sociales; allí dijo: “Como fanático de Witcher, estoy encantado con la oportunidad de interpretar a Geralt de Rivia. Henry Cavill ha sido un Geralt increíble, y me siento honrado de que me entregue las riendas y me permita hacerlo.”.

Liam Hemsworth Foto: MARIO ANZUONI

“Tomaré las espadas del White Wolf para el próximo capítulo de su aventura. Henry, he sido un fan tuyo durante años y me inspiró lo que aportaste a este amado personaje. Puede que tenga algunas botas grandes que llenar, pero yo estoy realmente emocionado de entrar en el mundo de The Witcher” cerraba el actor.

De qué trata The Witcher

Sinopsis: El brujo Geralt, un cazador de monstruos, trata de encontrar su lugar en un mundo en el que las personas suelen ser más malvadas que las bestias.

Tráiler: