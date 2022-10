Este es el motivo por el que Tim Burton no volverá a trabajar con Disney

Tim Burton es uno de los directores más icónicos de la historia del cine, contando con grandes éxitos que encantaron los corazones de tanto grandes como chicos.

Con una filmografía repleta de éxitos cinematográficos, el actor inició su paso por la gran pantalla de la mano de Disney Studios como aprendiz de animación trabajando en los bocetos de The Fox and the Hound, de 1981.

Tim Burton junto a las figuras de stop motion de El extraño mundo de Jack. Foto: Pinterest

Sin embargo, en las últimas horas el actor se volvió viral tras afirmar que no volverá a trabajar con el Estudio del ratón luego del fracaso en taquilla de Dumbo, el live action lanzado el 11 de marzo del 2019, y haber sido despedido.

Dumbo, el live action.

“Me di cuenta de que yo era Dumbo, que estaba trabajando en este gran circo horrible y necesitaba escapar” confesó el cineasta en una entrevista para Deadline durante con motivo del Festival Lumiere en Francia.

Tim Burton Foto: Pinterest

“Mi historia es que fui contratado y despedido, como varias veces a lo largo de mi carrera allí. Lo que pasó con Dumbo es por lo que creo que mis días con Disney terminaron. Me di cuenta de que yo era Dumbo, que estaba trabajando en este horrible gran circo. Esa película es bastante autobiográfica en cierto nivel” reveló sin tapujos Burton.

Qué dijo Tim Burton sobre las últimas películas de Disney Studios

Fue entonces que, Tim Burton decidió ir por más y confesar que opina sobre la última filmografía de Disney Studios, la cual se ha centrado en el universo de Marvel y Star Wars.

“Todo llega a estar muy homogeneizado y hay menos espacio para realizar diferentes tipos de producciones. Solo puedo lidiar con un universo, no puedo lidiar con un universo múltiple” respondía el cineasta.

De qué trata Dumbo el live action

Sinopsis: El dueño de un circo en aprietos contrata a un hombre y sus dos hijos para cuidar de un elefante recién nacido que puede volar, que pronto se convierte en la atracción principal que revitaliza al circo.

Tráiler: