Un chaqueño tocó una canción de Abel Pintos en Argentina Got Talent, pero al cantante no le gustó: ¿pasó a la próxima etapa?

Un participante llegó al escenario del programa de talentos del momento en Argentina y se atrevió a hacer algo nuevo: se presentó con su guitarra a interpretar una canción, pero terminó sorprendiendo a los jurados cuando se enteraron de cuál se trataba: este chaqueño cantó un tema del mismo Abel Pintos y dejó a todos con la boca abierta.

Lisandro Machado es cantante y guitarrista. Nació en Chaco, pero hace algunos años que vive en Lomas de Zamora. Sobre el origen de su amor por la música, explicó: “Canto hace muchos años, vengo de una familia de guitarreros, mesa, sobremesa, guitarra de mano en mano. Cantan los primos, los tíos, la tía, todos, así que vengo con la música desde la infancia”.

La interpretación del fanático de Abel Pintos en Got Talent Argentina

El chaqueño cantó y tocó en su guitarra “Cómo te extraño”, una de las canciones más famosas del cantante argentino de pop y folckore. Su versión emocionó a más de uno, pero sin embargo, el compositor tuvo sus críticas.

Emir Abdul expresó: “Me parece que tenés un carisma increíble, del principio hasta la mitad no me gustó, te noté muy nervioso, pero después se me erizó la piel y desde ahí hasta el final... mágico”.

Por su parte, La Joaqui comentó: “Yo creo que si elegiste esta canción y la presentaste aca y frente a quien la presentas es porque realmente admiras mucho a otra persona y no hay opinión que importe más que la de la persona que uno admira. Cuando la persona que idolatras confía en vos es como que te volvés indestructible. Debe ser difícil venir y presentar una pieza de un autor que te inspira frente a la aceptación que tanto anhelas”.

También, opinó Flor Peña: “Yo te digo que tenés que ser muy valiente para cantar una canción de Abel y esa canción que es muy difícil y la verdad saliste muy airoso”.

Sin embargo, la devolución de Abel no fue la esperada: “A mi no me gustó, Lisandro. Pero me emocionaste mucho, no porque hayas elegido una cancion mía en absoluto, es que considero que vos sos emocionante. Yo te agradezco mucho que hayas elegido una canción mía porque también destaco lo que destacan ellos, que es difícil, estuviera quien estuviera acá, y elegir una canción de ese artista”.

Y agregó: “A mi no me gustó la versión, pero realmente considero que sos un cantante muy emocionante. Entonces quisiera pedirte encarecidamente que, como dijo La Joaqui, que te salgas de tu comedor, te vayas a estudiar y te empieces a subir a muchos más escenarios que este para que te podamos disfrutar porque sos realmente un cantante muy emocionante”.

Finalmente, más allá de las críticas del cantante, los cuatro jurados dieron el sí y el chaqueño pasó a la siguiente etapa.