Inspirado en los bailarines de La Plata, Abel Pintos hizo twerking y sorprendió en Got Talent: “Podría haber hecho carrera”

Valentín Folino y Franco Reccero, oriundos de La Plata, llevaron a Got Talent Argentina una gran performance de Twerk y enloquecieron a todos con sus sensuales movimientos, especialmente a Abel Pintos, quien realizó su interpretación de esta danza urbana y mostró una desconocida faceta que impresionó al público.

El intérprete de “Oncemil” quedó sorprendido con la audición y, entre risas, mencionó: “Me doy cuenta de que yo podría haber hecho carrera en esto. Muchas veces me piden que mueva la colita y yo no me siento muy capacitado en esto.”

Ante la sorpresiva declaración, los integrantes del jurado no tardaron en pedirle que hiciera una demostración y, tras hacerse rogar un poco, el cantante no lo dudó y perreó para todos. “¡Ojo he! No está con la ropa adecuada, pero Abel, con un furioso colaless, la rompe”, sostuvo Flor Peña en medio de la exaltación por el baile del músico.

Esta situación provocó una carcajada masiva en el público presente e incluso Flor Peña y La Joaqui arengaron para que Abel se subiera al escenario a exponer su “talento oculto”, pero el cantante se negó ya que “todo tiene un límite”. Pero luego de que los platenses se fueran, la producción repitió las imágenes del baile y Able pidió a Emir le dé una devolución: “Increíble”.

Las motivadoras devoluciones del jurado que recibieron los bailarines de Twerk

Emir Abdul Gani quedó atónito con la audición de los platenses y le mencionó a los espectadores del programa que el Twerk “es una danza en donde se hace arte con el booty, es decir, las nalgas”. Y agregó emocionado: “¡A mí me encantó!, normalmente esto es conocido por chicas, y que vengan a TV abierta a demostrar su talento es mucho más meritorio”.

Por otra parte, La Joaqui, impactada, dijo: “A mí me pasó lo mismo que a Emir, es la primera vez que veo a dos chicos hacer una expo de Twerking. Sin dudas, ustedes vienen a romper cosas, los felicito.”

Además del show, Abel Pintos, con mucha sinceridad, aclaró que no sabe mucho de esta danza, pero que se nota que los jóvenes tienen talento: “Me resultan dos personajes encantadores”, agregó.

Claramente con estas devoluciones, Valentín y Franco, además de llevar este baile urbano a uno de los escenarios más importantes del momento, los bailarines se consiguieron los cuatro sí y el pase de ronda.