Got Talent Argentina: cantante rosarino generó una reacción increíble de Abel Pintos

Aunque no es el género más habitual, Got Talent Argentina suele ser escenario de algunas propuestas ligadas al canto lírico. Aún así, un rosarino logró sorprender al jurado en la audición de este miércoles y Abel Pintos lo ratificó una reacción impactante a la hora de evaluar a Nicolás Cores.

El participante del concurso televisivo ingresó vestido de traje, con zapatos de taco alto y el rostro maquillado. A continuación, una voz similar a la de una soprano desbordó el escenario del programa y conmovió tanto al público como a los artistas que lo evaluaban.

Abel Pintos aplaudió con fuerza, pero se quedó en silencio cuando llegó el turno de su comentario. Nicolás se persignó con una sonrisa nerviosa y finalmente se emocionó hasta el llanto.

El cantante bahiense no le dijo nada al participante. En cambio, subió al escenario, le besó la mano y lo abrazó. “¡El rímel, please!”, gritó La Joaqui con una carcajada mientras el rosarino se secaba las lágrimas con alegría.

Emir Abdul Gani reconoció que la presentación de Nicolás lo descolocó. En este sentido, comentó: “En la vida imaginé que ibas a cantar lírico. Fue muy mágico lo que hiciste”.

En el cierre de la audición, el rosarino pasó la prueba con creces. “La ópera es un género que no me termina de enamorar, salvo que aparezca alguien que me lleve a un viaje y me parece que vos tenés eso”, apuntó Flor Peña.

¿Quién es Nicolás Cores, el cantante lírico de Got Talent Argentina?

Nicolás Cores tiene 19 años y el arte siempre fue parte de su vida. “Mi mamá escuchaba mucha ópera cuando yo estaba en la panza. Eso fue como el inicio de algo”, comentó tiempo atrás en una entrevista.

El rosarino empezó a cantar cuando era pequeño y también incursionó en géneros populares. La música clásica siempre estuvo presente y acabó por convertirse en su pasión principal. Al respecto, explicó: “Lo elegí porque me siento más cómodo, es más armónico, te da otra esencia”.

El artista santafesino protagonizó una de las mejores audiciones de la semana en Got Talent Argentina. Foto: @nicocores_

Nicolás interpreta ópera gracias a su técnica vocal y tesitura de contratenor. De esta manera logra un sonido similar al de las sopranos.

“Con estudio y dedicación, cantar es sólo una consecuencia”, afirmó el artista invitado a Televisión Regional. Por entonces sólo tenía 14 años y llevaba unos pocos meses enfocado en el género musical que eligió. Ahora el esfuerzo rindió frutos y cautivó a Abel Pintos, dueño de una de las voces más famosas de Argentina.