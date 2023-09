Se presentó como “el bicho artista” de Mendoza y emocionó a todos en Got Talent Argentina con su show de acrobacia

Un mendocino llevó el arte de la acrobacia al programa de talentos más amado y sorprendió tanto a los jurados como a todos los espectadores con su impecable performance de acrobacia y sus increíbles movimientos con el aro. “En mi familia soy el bicho artista. Nadie canta, nadie baila, nadie actúa”, explicó el mendocino.

Juan Manuel Norton, tiene 26 años, es de Mendoza y se presentó a Got Talent Argentina para mostrarle al país su gran talento y flexibilidad. El artista hizo un completo show de acrobacia con un aro y se vivió un momento más que apasionante por su gran espectáculo y la emotiva canción que eligió: “Desafiando al destino” de María Becerra.

“¿Qué te trae a Got Talent?”, le preguntó La Joaqui. “Como dice el tema que elegí, estoy un poco desafiando al destino, porque en Mendoza no se ve mucho esto. Por lo general, crecés y te mandan a jugar al football, al tenis y cuando vi que había una persona colgada cuando era chico y dije ‘Yo quiero hacer esto’ y me llevó un par de años encontrar el momento indicado para decir ‘Voy a hacer esto’. Cuando empecé, nunca terminé”.

La emoción de los jurados tras ver el show de acrobacia

La Joaqui fue la primera en comentar sobre el talento del mendocino: “Se nota que disfrutas mucho lo que hacés. Es muy lindo tener un lugar en el mundo para desconectar de todo lo demás. Se nota que es el lugar al que vas cuando querés salir corriendo”.

Luego, opinó Abel Pintos: “Seguramente después de verte en televisión, habrá muchos niños y niñas que descubran esto a través tuyo como vos lo descubriste en algún momento, buscando alternativas y otras formas de expresarse, lo cual me parece hermoso porque sos una hermosa referencia para que eso suceda. Fue bellísimo lo que hiciste”.

“Ese pecho brilloso me genera la pregunta de eso es en crema o en aerosol. Te queda espléndido”, bromeó Flor Peña. Además, agregó: “Fue muy hermoso lo que hiciste, tenés una hermosa energía. Quizás no hiciste grandes cosas, yo siempre pienso menos es más, soy de las que dicen, a veces es mejor simple. Fue tan simple, pero tan armonioso, tan hermoso, los pasajes de una cosa a la otra eran tan bellos que fue un número redondo. Redondo como tu aro y brillante como tu pecho”.

El participante mendocino que mostró su talento para la acrobacia en Got Talent Argentina. Foto: Telefé

“Para mi fue dinámico, emocionante y al conectar vos con el instrumento me hiciste conectar a mi. La canción me genera muchas cosas super lindas, y que lo que vos estuvieras haciendo haya sido con tanta pasión me lo generó a mi así que gracias por regalarnos esto”, expresó Emir Abdul para cerrar.

Finalmente, los cuatro jurados dieron el sí y el mendocino pasó a la siguiente etapa. “Quiero dedicarle este momento a mi familia, a mi papá y mi mamá porque me bancan en todo lo que hago”, contó emocionado Juan Manuel.