Neuquinos talentosos: contó por qué eligió tocar la guitarra y conmovió a todos en Got Talent Argentina

Las audiciones de Got Talent Argentina sorprenden al público gala tras gala y, en esta ocasión, tuvieron la oportunidad de brillar ante el jurado la neuquina Sol “la Cunyta” Vázquez junto a su padre, quienes interpretaron “Dedos calientes” con sus guitarras. “¿Cómo llegaste a tocar la guitarra?”, le preguntó Abel Pintos a la participante, y le confesó algo que impactó a todos.

Al iniciar su presentación, la talentosa adolescente, oriunda de Plottier, le comentó al jurado que “canta y realiza música instrumental desde los 10 años y que su padre es músico de toda la vida”. Sorprendida con la historia del dúo, Flor Peña, muy encantada, dijo: “Veo que tienen una casa muy musical”.

Talento indiscutido: esto opinó el jurado de Got Talent de la neuquina

La primera en dar su devolución fue Flor, quien destacó que “es muy espectacular que sean padre e hija porque funcionan como un músico que acompaña a una artista”. Luego, entre risas, le mencionó a Sol: “Cuando cumplas años, vas a cumplir 45, porque tenés muy claro todo, estás poniendo a tu padre en un rol muy profesional. A mí me gustó mucho”.

La adolescente, muy a gusto con lo que dijo la actriz, agregó: “Te agradezco mucho por tus palabras y, como siempre digo, por ahí me falta técnica porque justamente soy muy joven, pero lo que nos sobra es pasión. Esta oportunidad de compartir con mi papá el escenario tiene la ventaja de conocernos como la palma de la mano, nos miramos y entendemos todo”.

“A mí me hiciste flashear porque estabas haciendo una coreo con los dedos, o sea, es increíble porque ibas rapidísimo”, indicó el bailarín uruguayo Emir Abdul. Pero, con respecto a la performance, hubo una cosa en particular que no le gustó: “Cuando vos sentiste que la guitarra no sonó como vos querías que sonara, lo hiciste notar con tu cara. Tratemos de que, si estamos en la televisión o delante de alguien que nos está mirando, que no se noten los errores”. Luego, enamorado del talento de Sol, le indicó que “este recuerdo de presentar junto a tu papá te va a quedar para toda la vida”.

“La verdad que me parece fantástico lo que hacen, se nota que la música la mamaste desde muy chiquita. Yo noté que estaban disfrutando de este momento como para compartir”, comentó La Joaqui. Cautivada con la impresionante energía de ambos y la conexión que tienen como padre e hija, expresó: “A mí, sinceramente, me pareció espectacular, ¡muchas gracias!”.

Al llegar el turno de Abel Pintos, curioso con la razón por la cual la joven de 20 años toca la guitarra, le preguntó y obtuvo una emotiva respuesta. “Un día mi mamá sueña que mi abuelo, también guitarrista, le dice que una de las tres hermanas tiene que tocar la guitarra. No le dimos importancia y bueno, fallece mi abuelo y mi madre vuelve a tener el mismo sueño”. Sorprendidos con la historia, Sol agregó: “Decidimos tomarlo como un mensaje y hoy en día estoy acá en Got Talent mostrando mi pasión.”

“Es cierto que se pueden mejorar muchas cosas técnicas, pero no porque el producto sea mejorado, sino porque el aprendizaje te va a dar más herramientas y vos tenés tanto talento. Mientras más herramientas tengas, más cosas increíbles vas a construir y nos vas a regalar”, destacó el intérprete de “Oncemil”.

Con respecto a la presentación del dúo, Abel le brindó a la neuquina una devolución constructiva: “Tu papá es un excelente guitarrista acompañante, tiene un tempo buenísimo, pero por momentos tenía que correrte porque tu talento es tan grande que va a tu velocidad. Es importante que aprendas a escuchar a tu compañero, mirarlo y entenderlo porque empiezan a surgir desprolijidades.”

Con estas palabras tan alentadoras, Sol y su papá se llevaron los cuatro sí y pase de ronda en el escenario más importante del país.