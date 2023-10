Got Talent Argentina: pareja de Córdoba bailó danza neoclásica y Abel Pintos les dio una cruz

Brian es el dueño de una compañía de danza en la ciudad de Córdoba que tuvo como primera alumna a Camila y juntos se presentaron en Got Talent Argentina. El amor por el baile los unió y se presentaron el lunes por la noche en el programa televisivo.

Los profesionales prepararon una coreografía de danza neoclásica con música de Carlos Gardel, ensayaron tres veces y llegaron a los escenarios del programa televisivo. Lamentablemente, no pasaron la siguiente instancia y Abel Pintos les dio una cruz en medio de la exposición.

VIDEO: LA PAREJA DE CÓRDOBA QUE HIZO DANZA NEOCLÁSICA

Emir Abdul explicó que no conectó con su acción al movimiento y no entendió la actitud del baile. “No llegué a conectar con ustedes como dúo”, indicó. Por su parte, Flor Peña puntualizó en que ambos cordobeses son muy buenos bailarines y “quizás falló la fusión”.

Por su parte, Abel Pintos reveló que la puesta en escena de Brian y Camila fue fría a pesar de la pasión y por eso presionó el botón rojo. Finalmente, el resto del jurado votó con un “no” y la pareja no accedió a la siguiente instancia.