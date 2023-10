Un almacenero de San Lorenzo brilló en Got Talent Argentina con una voz todo terreno

Aunque no fue su primera experiencia en un reality show, Jonathan Casafú dejó en claro este domingo que Got Talent Argentina no es para cualquiera. El almacenero de San Lorenzo se llevó todos los aplausos con un “vozarrón” que cautivó al Flor Peña y el resto del jurado.

“Me muero por escucharte en un cuarteto”, exclamó La Joaqui una vez que se apagó la música. Los demás artistas se pronunciaron en el mismo sentido sobre el estilo del cantante santafesino, muy acostumbrado a ese género.

“Joni” tiene una banda que también toca cumbia, pero apostó a un estilo “más melódico y tranqui” en Got Talent Argentina. Aunque entró con perfil bajo y cierta timidez, todo cambió cuando interpretó “Un beso y una flor”.

“Sos espectacular de principio a fin”, manifestó Emir Abdul sobre el participante del reality show. El coreógrafo se mostró más que satisfecho con la propuesta y agregó: “Cantante un chamamé, lo que quieras”.

Finalmente, Abel Pintos hizo una “excepción” en su método habitual de evaluación. En primer lugar elogió la voz de Casafú y luego le recomendó que le preste atención a un detalle típico de la cumbia y el cuarteto. “No le queda tan bien a este género”, puntualizó.

Al margen de este consejo, el cantante bahiense también deslizó que está dispuesto a copiarle el vestuario a “Joni”. “Me gusta mucho tu saco. Estoy”, pidió para el próximo encargo al taller de moda.

¿Quién es Jonathan Casafú, el almacenero de Got Talent Argentina?

De la mano de la pasión por la música, Jonathan Casafú decidió encarar otros proyectos en paralelo con su trabajo diario como dueño de un almacén de barrio. Actualmente vive con su familia en San Lorenzo, unos 10 kilómetros al norte de Rosario.

El cantante santafesino es el líder de Lo’ Pariente’, una banda de cumbia y cuarteto. Sin embargo, puede incursionar en otros géneros con facilidad.

“Joni” tiene tres hijos con su esposa y decidió volver a probar suerte en los concursos televisivos. Meses atrás estuvo en “Canta Conmigo Ahora” y le fue bien con la misma fórmula, ya que interpretó “¿Y cómo es él?” en vez de un tema bailable. En la etapa siguiente quedó eliminado luego de un duelo con Sofía Palacios.

Fuera de la televisión, Casafú participó recientemente de un gran festival de cumbia. Su banda compartió escenario con Mario Pereyra, El Brujo Ezequiel y Grupo Cali, entre otros artistas. Ahora espera el resultado de una nueva aventura en los programas de talento.