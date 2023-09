Got Talent Argentina: cantante santafesino estuvo sin voz casi un año y logró “renacer”

Vestido de gala y acompañado por su familia, un cantante santafesino inundó la pantalla de emoción en Got Talent Argentina. Luego de la transmisión de este domingo, José Galante reveló que pasó “casi un año sin voz”, pero logró salir adelante y manifestó: “Hoy es un renacer con mucha fuerza”.

Mientras sus tres hijos lo miraban con lágrimas en los ojos, el artista oriundo de Venado Tuerto cautivó al jurado con su interpretación de “‘O sole mio”. Cuando la música se apagó, Emir Abdul Gani remarcó que ese tema está muy asociado a la ópera, pero el participante salió a comprarse a la gente y logró “algo diferente”.

A la hora de los elogios, Abel Pintos sostuvo que José Galante es “muy buen cantante”. Por otro lado, le advirtió: “Siento que el personaje le está ganando a tu carisma, está un pasito más adelante que tu sencillez”.

“Tenés un vozarrón”, añadió Flor Peña en la charla con el venadense. La actriz acotó que el tema tuvo cierta “indefinición”, pero decidió darle una oportunidad en Got Talent Argentina.

Galante fue a la audición con su esposa Yanina Sandoval y sus tres hijos. Foto: @josemgalante

Por su parte, La Joaqui escuchó al cantante de 40 años con muchísimo entusiasmo. Después de una devolución escueta, también aportó su voto positivo para darle la bienvenida al reality show.

José Galante no vio su audición de Got Talent Argentina

“Lo peor que te puede pasar es que te aparezca esa gran posibilidad y no estar preparado”, expresó José Galante este domingo. Así describió el “momento mágico” que vivió en el escenario de Got Talent Argentina y confesó que no estaba pendiente de la transmisión.

Después del programa, el teléfono del venadense “explotó” con una gran cantidad de mensajes y llamadas. “No lo pude ver porque estábamos en el salón, preparando todo para el jueves de karaoke”, reconoció en una transmisión en vivo por Instagram.

José lleva 23 años dedicado a la música. Frente al éxito que tuvo en Got Talent Argentina, manifestó: “Muchas veces pensé que no iba a llegar. La magia fue seguir adelante y hoy más que nunca”.

En la charla con sus seguidores, el venadense también hizo una pequeña autocrítica. “Los nervios me jugaron una mala pasada en lo vocal”, puntualizó. No obstante, refrendó el mismo mensaje que envió cuando se presentó en el programa: “De las tablas no me baja nadie”.