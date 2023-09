Got Talent Argentina: un rockero rosarino sorprendió al jurado con su historia de vida

Vestido como una estrella de rock clásica, un cantante rosarino se anotó en Got Talent Argentina y este martes demostró que las primeras impresiones pueden fallar. Cuando el jurado esperaba escuchar a un tipo duro, Héctor Sacchi se presentó como un bancario que ayuda a jubilados en sus trámites diarios.

“Dos pantalones y un plazo fijo”, le pidió Lizy Tagliani al joven de 29 años antes de la audición. Las bromas con el actor y artista visual se repitieron una vez que se apagó la música, aunque antes sonó la alarma del botón rojo en tres oportunidades.

La versión acústica de “It’s my life” no le alcanzó a Héctor para pasar la prueba en el escenario. No obstante, el jurado valoró su esfuerzo en la interpretación del hit de Bon Jovi y le prestó especial atención a su historia de vida.

“Quien no respeta a sus abuelos, no respeta su historia”, sentenció el rosarino mientras charlaba con La Joaqui en Got Talent Argentina. En este sentido, precisó que se crió con sus abuelos. Generalmente atiende a personas mayores en el banco y señaló que esa tarea es “estresante, pero también gratificante”.

Dentro de la evaluación final, Flor Peña destacó que Sacchi acertó con el outfit que hizo para la audición. “Ahora hay que encontrar la voz en el cuerpo”, le pidió.

La anécdota de Héctor Sacchi que incomodó a Abel Pintos

Antes de cantar, Héctor Sacchi hizo un comentario que llevó a todo el mundo a mirar a Abel Pintos por su reacción. “Mi tía te conoce”, deslizó con una sonrisa pícara en el escenario de Got Talent Argentina.

La Joaqui reaccionó de inmediato y le advirtió al participante: “No sabés cuántas embarazadas y madres están diciendo que lo conocen”. A continuación, el rosarino explicó que se trataba de una anécdota en Bahía Blanca.

Sacchi es amante del rock clásico y se crió con sus abuelos. Foto: Anthony Xcëss

Según contó Héctor, el artista fue cliente de su tía Liliana, que también trabajaba en un banco. “Una vez te ayudó a hacer un plazo fijo”, detalló. Por entonces, el cantante ya era famoso, de modo que la empleada le pidió una foto de recuerdo.

Al margen de este recuerdo, Abel ponderó que el rosarino es “encantador” y agregó: “Tenés la vibra de un tipazo”. No obstante, casi todo el jurado lo rechazó a la hora de la votación. “Para mí sos arrasador de imagen, de presencia. Voy a decir sí para quedar bien”, bromeó Lizy Tagliani en el cierre.