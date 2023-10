Talento indiscutido: una bailarina platense hizo llorar al jurado de Got Talent Argentina y se llevó el último botón dorado

Paula Sabatino hizo emocionar al jurado de Got Talent Argentina con su danza y su magnífico talento en la noche del miércoles. “Es una mujer que tiene puesto el corazón en su arte”, fue uno de los comentarios que recibió tras su presentación la bailarina de La Plata, que hizo lagrimear al jurado.

La platense de 20 años realizó una performance de Lyrical Jazz, un género apasionado y cautivador, que combina las técnicas de Ballet clásico y Jazz. Al subirse al escenario, Abel Pintos le preguntó si sus papás la motivaron a bailar y la adolescente respondió: “Mi mamá era bailarina, pero ella nunca me llevó a danza, tuvo una experiencia diferente. Yo elegí la danza a los 12 años por mí, veía a mis amigas y yo quería hacer lo mismo”.

Luego, contó que esta pasión preocupaba un poco a su madre, y detalló que esta “no quería que sufriera la exigencia de la disciplina, prefería que tuviera una vida más tranquila”.

Hasta las lágrimas: la reacción del jurado de Got Talent ante el talento platense

La talentosa bailarina dejó a todos con la boca abierta. El primero en dar su devolución fue el intérprete de “Oncemil”, quien no conocía mucho sobre esta danza: “A mí me pareció increíble, no conocía este estilo. No siento que hayas dado todo, porque siento que tenés mucho más para dar”, dijo y luego le agradeció a la joven por ser tan inspiradora y la felicitó por su brillante presentación.

Luego, Flor Peña, muy emocionada con la audición, expresó: “Me pasó que te vi el corazón. Vi a una joven niña saliendo a buscar su sueño. Tenés un talento enorme, más allá de tu técnica y de las pequeñas imperfecciones. Lo que vi es a una mujer que tiene puesto el corazón en su arte, y eso me emociona siempre”.

“Es tan difícil para nosotros, los bailarines, buscar nuestro sueño, levantarse, ensayar, ir en contra del mundo, ganar dos mangos por dar una clase o un show y, entre nosotros, luchamos por hacernos valer”, indicó el bailarín uruguayo Emir Abdul, quien conectó profundamente con la historia de vida de Paula.

El uruguayo recordó las primeras palabras de su familia al escoger esta carrera e hizo llorar a todos: “Mi mamá es lo más hermoso que tengo, pero me decía ‘¿y si te va mal? ¿De qué vas a trabajar?’. Es ese miedo de las madres que tienen, entiendan que no nos importa si nos va mal, queremos motivar a los demás y ser felices. En esta vida estamos de paso, no estamos para siempre”. La participante, muy feliz, le agradeció por su tan cálida devolución.

Paula Sabatino brilló en Got Talent Argentina, e hizo llorar al jurado. Foto: Facebook

Por último, La Joaqui, entre risas, comentó: “Perdonalos, se están poniendo grandes”, refiriéndose a Flor y a Emir que no paraban de llorar. “Sos increíble, yo no bailo ni el Aserejé. Te merecés un montón estar acá y ¿sabés qué?, es hermoso lo que va a sentir tu mamá cuando consigas ese lugar”, agregó la integrante del jurado.

La actriz, muy ansiosa, sorprendió a todos gritando “¡Arrancó yo!”, y automáticamente, se paró y presionó el botón dorado, lo que hizo que el estudio se llenara de papeles, sonrisas y lágrimas. Inmediatamente, los padres de Paula entraron a fundirse en un inmenso abrazo.

“Ya sos semifinalista, mi amor, ¡qué alegría!”, comentó Lizy Tagliani, y agregó muy conmovida: “Yo lo que veo en las bailarinas son sus zapatillas tan lindas y, debajo de eso, hay unos pies con mucho trabajo, con lastimaduras y con una familia apoyando atrás”.

Con estas devoluciones, Paula, además de llevar el Lyrical Jazz a uno de los escenarios más importantes del momento, la artista obtuvo su pase directo a la semifinal del programa.