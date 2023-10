En Got Talent Argentina, un artista de Villa María emocionó tras una dura confesión: “Dios puso la música en mi vida”

Javier Montes es un artista oriundo de la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, que emocionó a todos en Got Talent Argentina al confesar que intentó suicidarse tras haber perdido dos hijos. Afortunadamente, según sus dichos, “Dios puso la música” en su vida, salió adelante y se presentó en el programa.

“La música es el pan que me alimenta, el agua que calma mi sed”, contextualizó el hombre que vive en Argentina y Brasil sobre el papel del arte en su vida y contó que está casado con una mujer brasileña.

ES DE VILLA MARÍA Y EMOCIONÓ EN GOT TALENT ARGENTINA

Tras una emocionante explicación de cómo Montes llegó al ámbito músical, comenzó a cantar “El arriero va” de Atahualpa Yupanqui, intentando expresar una parte de su experiencia a lo largo de los años. Abel Pintos le dio una cruz, pero todos lo aplaudieron.

A la hora de la devolución, La Joaqui aseguró: “La verdad que sos un distinto, me gustó mucho”. Por su parte, Abel fue empático y expresó: “Comparto tus dolores y todas las cosas difíciles que viviste y sentiste”.

Luego, explicó el motivo de su botón rojo: “El trabajo está para hacerlo. Toqué la cruz porque no me gustó lo que hiciste, pero aplaudo que estés acá”. Finalmente, Flor Peña: “opinó que el arte sana y salva”. Tras un momento de debate, el cordobés consiguió tres sí para pasar a la siguiente ronda de Got Talent Argentina.