“Sentí que bailaste para una final”: la correntina, Karina Lencina, deslumbró con su baile en Got Talent Argentina

Llena de plumas, lentejuelas y grandes alas, Karina Lencina volvió a Got Talent Argentina con su extraordinario baile y cautivó a todo el público con su talento. Junto a su acompañante, la correntina conmemoró la tradicional danza y los desfiles de carnaval de su provincia, mientras bailaba al ritmo del tambor.

La vez anterior, los jurados se habían enamorado de sus movimientos y de su gran pasión por el baile. En esta ocasión, Lencina demostró que podía dar todo y más. “La presentación pasada de Got Talent estuvo muy emocionante, de poder estar en el programa fue algo gratificante. A darlo todo y a disfrutar de esta instancia”, comentó la bailarina de 47 años.

“Recorriste el escenario como una reina”: qué dijo el jurado a la correntina

Deslumbrando a todo el público, Lencina se llevó una ola de aplausos al finalizar su baile. Sin embargo, la correntina no llegó a pasar a la siguiente etapa. El primero de los jurados en hablar fue Emir Abdul: “Me emocioné la última vez que te vi. Tenés un ángel y pensé la última vez que te vi bailar sola: ‘No a cualquier persona la queda ser solista en un escenario tan grande’, y a vos te queda perfectamente bien”.

Y continuó diciendo: “Otra cosa, le hiciste un upgrade a la propuesta. Lo único que me pareció un poco incómodo es que no sé si llegaste a sacarte el respaldar a tiempo, las cabezas no quedaban bien con el respaldar porque no las pudiste hacer realmente, pero después, todo lo demás, recorriste el escenario como una reina, hiciste todo perfectamente y lo más importante es que nos hiciste disfrutar a todos los que están acá y a todos los que están en sus casas”.

Mientras que Abel Pintos se quedó sin palabras: “Lo único que quiero decirte es lo que dijo Lizy, que dejaste todo y sentí que bailaste para una final. Te felicito”. Por otro lado, Flor Peña, aseguró: “Sos una cosa hermosa, tenes un carisma, tenés un ángel, como dice Emir, realmente llenas un escenario. Es muy difícil porque me imagino que estas acostumbrada a bailar con más personas”.

“Las cosas que vos hacés tienen que ver con la alegría y el poder de la energía conjunta, pero vos acá sola, llenas todo el espacio. Creo que amas lo que haces y se trata de eso, es una bendición que no a todos les pasa”, finalizó la actriz.

Por último, La Joaqui comentó: “Sos una cosa espectacular, conectaste con nosotros desde la primera vez que viniste. No solo bailas increíble y sos muy preciosa, bailas y dejas que tu cuerpo vaya. Estás más preocupada por sentir el baile que por verte bien, que eso es algo que he visto mucho en este programa, que uno está más preocupado por verte bien en cámara, vos solo bailás y te dejas llevar y sos tan piola. Hace falta ser más como vos, y como persona lo digo”.

La emoción de la correntina por cumplir uno de sus sueños

Luego de todas las devoluciones, la correntina no pudo evitar ocultar sus sentimientos de emoción y felicidad. En el certamen anterior, la bailarina había señalado que participar en este programa es parte de un sueño que nunca vio la oportunidad de cumplir. “Yo nací para bailar, lo siento así. Trato de transmitirlo de esa forma, no encuentro de otra forma de vivir que con el baile y arriba del escenario”, comenzó diciendo Lencina.

Lencina demostró que su pasión es el baile y emocionó a todo el jurado. Foto: Instagram

“Los sueños a veces tardan en cumplirse, pero este es el caso, tardó, pero llegó el momento y yo la verdad que estoy totalmente agradecida con Dios, con mi familia, con mis alumnas, y con todos ustedes que hicieron que el show sea bueno. Hay una ida y vuelta entre el público y el artista y yo pude dar más gracias a todos los que hoy me pudieron aplaudir, y el hecho de dar más y más, como dijo Abel, como si hubiese sido la final, porque no sé si hoy va a ser el último día o voy a seguir, pero lo quise dar todo, gracias”, finalizó.

Cómo sigue la competencia de Got Talent Argentina

Luego de las eternas audiciones, el jurado se reunió y volvió a hacer un “filtro” de participantes que finalmente llegaron a cuartos de final. De los casi 300 talentos que recibieron al menos tres “sí”, solo 144 pasaron a esta instancia, lo cual generó algo de malestar entre los que quedaron afuera sin previo aviso.

En la previa del arranque de esta nueva etapa, Abel Pintos, Flore Peña, La Joaqui y Emir Abdul se reunieron para analizar quienes seguían en el certamen ya que se excedieron. “Es un programa de talentos, no de mejor compañero, así que nos vamos a tener que poner un poco más prudentes porque acá estamos teniendo que tener 140 personas y tenemos 300″, remarcó La Joaqui en medio de la discusión para definir quienes llegaban a los cuartos de final.

Pero, ¿cómo sigue Got Talent Argentina? Lizy Tagliani detalló que en cada gala de esta fase participarán solo 8 participantes, pero solo dos pasarán a semifinales. Además, habrá 4 que pasarán directo a la final gracias al botón dorado, que en esta oportunidad cada jurado tendrá uno. Junto a los que pasen a las semifinales, estarán todos los participantes que recibieron el botón dorado en la etapa de audición.