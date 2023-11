Faltó confianza, pero hay magia salteña: qué pasó con el dúo Rosal en Got Talent Argentina

El folklore se hizo presente en el escenario de Got Talent Argentina de la mano del dúo El Rosal. Los salteños conmemoraron sus raíces con una zamba del músico Daniel Toro y enamoraron al jurado con su gran conexión.

Teniendo en cuenta las críticas de la vez anterior, Rocío y Mauro se presentaron con su poncho representativo y cantaron Zamba para Olvidarte y, aunque se notó un poco la timidez, llenaron de emoción a todo el público.

En el certamen anterior, las principales críticas estuvieron centradas en la seguridad. Flor Peña les había comentado: “Los dos juntos son hermosos, trabajen mucho en su armonía y la confianza”.

“Trabajen en la confianza”: qué les dijo el jurado al dúo salteño

Al finalizar, el público y el jurado los recibió con una gran ovación, pero no lograron pasar a la siguiente etapa. El primero en hablar fue Emir Abdul: “Cuando empezaron sentí que estaban descarrilados y luego empezaron a encarrilarse, a mirarse, a conectar y ahí me gustó mucho más. Es parte del proceso que uno siente nervios y que se note, pero hay algo de conexión entre ustedes que hace que pueda conectar y que pueda fluir, así que mírense más, me encantó lo que hicieron”.

Mientras que La Joaqui comentó: “A mí me gustó mucho lo que hicieron, me gusta mucho esa canción. Si es verdad que al principio entraron como con mucha energía, creo que la parte más difícil de presentar una canción es esa, equilibrar las energías, las emociones que te genera, pero fue muy hermoso. El momento donde ustedes lograban encontrarse, se hacían una compañía muy linda, muy cálida”.

Por otro lado, Flor Peña aseguró: “Yo creo que ustedes tienen mucho potencial. Lo que yo les diría es que no estén asustados, que vivan el arte con más alegría, porque ustedes tienen una propuesta que tiene que ver con el lugar que viven, con Salta y el norte. Vos tenés una voz muy particular, con tus graves, que obviamente que estás en proceso con tu voz, pero que ahí tenés algo muy potente”.

“Creo que lo que tienen que hacer ahora es disfrutar. No se asusten porque, por momentos, yo sentía que estaban un poco asustados de estar pisando este escenario, que entiendo que no debe ser nada fácil, pero crean en lo que hacen, crean en su arte, conéctense con la alegría que les da cantar. Creo que cantar es una de las cosas más hermosas que te pasa, la conexión que hay con la música y la gente es única, ni siquiera lo da la actuación, entonces conéctense con eso. Tienen algo muy lindo los dos, tienen un potencial muy bueno”, finalizó.

El dúo salteño El Rosal volvió a cantar en Got Talent Argentina. Foto: Captura video

Por último, Abel Pintos dijo: “En primer lugar, los felicito, crecieron mucho en aquello que habíamos hablado de los arreglos. Me gusta mucho que hayas venido a cantar sin tocar la guitarra, y que se hayan dedicado tiempo para trabajar un poco esto, sobre todo porque fueron un poquito más allá y no trabajaron tanto las armonías, además, trabajaron para mí algo más loable, que es el espacio que le va a dedicar cada uno en la canción y no eligieron todo el tiempo estar armonizándolo”.

“Están en una búsqueda, como dice Flor, el dúo tiene una magia particular. También, como dice Flor, es para trabajar la confianza, la confianza en ustedes y como cantantes, les quiero sugerir que trabajen esto. Es un asunto muy importante el tempo de una canción y también un asunto importante es la tonalidad de una canción, sobre todo si cantan dos”, agregó.

Y concluyó diciendo: “Es cierto que vos, Rocío, tenés unos medios graves naturales muy amables, pero yo estoy seguro de que podés confiar mucho más todavía en tus agudos, es tu zona de confort, es tu voz natural, sin embargo, cuando empezás a escalar hacia el agudo tenés una libertad hermosísima. Sin embargo, cuando la situación se pone un poco grave, pesa la voz, cuidado con eso, es un límite innecesario de alcanzar. Y vos, Mauro, tenés que confiar mucho más como cantante porque entiendo que la estás acompañando por momentos a ella, pero realmente el dúo tiene magia. Trabajen en la confianza, por lo demás, crecieron mucho, los felicito, tuvieron una muy buena noche”.

Cómo sigue la competencia de Got Talent Argentina

Luego de las eternas audiciones, el jurado se reunió y volvió a hacer un “filtro” de participantes que finalmente llegaron a cuartos de final. De los casi 300 talentos que recibieron al menos tres “sí”, solo 144 pasaron a esta instancia, lo cual generó algo de malestar entre los que quedaron afuera sin previo aviso.

En la previa del arranque de esta nueva etapa, Abel Pintos, Flore Peña, La Joaqui y Emir Abdul se reunieron para analizar quienes seguían en el certamen ya que se excedieron. “Es un programa de talentos, no de mejor compañero, así que nos vamos a tener que poner un poco más prudentes porque acá estamos teniendo que tener 140 personas y tenemos 300″, remarcó La Joaqui en medio de la discusión para definir quienes llegaban a los cuartos de final.

Pero, ¿cómo sigue Got Talent Argentina? Lizy Tagliani detalló que en cada gala de esta fase participarán solo 8 participantes, pero solo dos pasarán a semifinales. Además, habrá 4 que pasarán directo a la final gracias al botón dorado, que en esta oportunidad cada jurado tendrá uno. Junto a los que pasen a las semifinales, estarán todos los participantes que recibieron el botón dorado en la etapa de audición.