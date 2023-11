Un dúo chaqueño impresionó a todos en Got Talent Argentina: hicieron una increíble acrobacia con Abel Pintos

Los cuartos de final de Got Talent Argentina estuvieron llenos de sorpresas. La pareja de artistas circenses de Chaco pisaron el escenario del certamen y realizaron todo tipo de acrobacias, asombrando a todos los presentes. Fanáticos de Abel Pintos, el Dúo Kuyen no perdió la oportunidad de pedirle que participe de un truco increíble dejando boquiabierta al cantante.

“Los jurados nos dijeron cosas hermosas, así que nos fuimos muy contentos de la primera presentación. Esta vez pusimos pasadas mucho más complejas, aspiramos a superarnos siempre“, comentaron Paula Nahuel y Ulises.

El dúo hizo una performance que dejó a todo el público atónito por la complejidad de los trucos: mientras la mujer mordía una cinta, su compañero se quedaba colgando. Al finalizar, los aplausos y los gritos no faltaron.

“Queremos agradecer al 50% de este número que son nuestros tiradores que están ahí atrás que, sin ellos, no podemos subir ni bajar. Uno viene desde Resistencia con nosotros, otros amigos también vienen de Resistencia, pero que vive acá y dos amigos que nos hicimos en el camino y, la verdad, que increíble como nos han ayudado”, añadió Paula.

Y continuó diciendo: “Quiero agradecer también a la voz que escucharon en la grabación es un hombre de la comunidad wichi, que él nos contó esta historia que es su cosmogonía y queríamos ponerla de manifiesto. Es una historia, es la forma que ellos tienen de ver la creación del hombre y la mujer, que tanto nos hace falta en nuestra cultura occidental. Una vida mucho más amorosa hacia la mujer. Estamos muy emocionados”.

El increíble truco acrobático del que participó Abel Pintos

Abel Pintos, sin dudarlo, dijo: “Adóptenme”. Muy emocionada, Paula dijo: “Tenemos una sorpresa, queremos cumplir un sueño. Soy tu fan desde que tengo 14 años”. El cantante aseguró: “No me voy a agarrar de ese coso en la boca”.

Pero la artista no le dio opción: “No, de mi boca quiero que te cuelgues. Te vas a poner en las manos una gaza y yo te voy a levantar a vos de los dientes”, mientras el público gritaba muy emocionado que lo haga. Cuando el cantante llegó al escenario, abrazó a la artista y le dijo entre risas: “Quiero decir algo, vos dijiste que es un sueño. Soñas cosas muy raras, quiero destacarlo”.

Cuando el cantante terminó de atarse la gaza, Paula agarró un estrecho de la soga y lo levantó con la boca, mientras todo el jurado no paraba de gritar: “Yo voy a sacarle una foto”, comentó La Joaqui. Cuando Abel tocó el piso, quedó asombrado: “Es increíble. Quiero agradecer a mis compañeros que lo dieron todo”.

“Se nota que en serio quieren estar acá”: qué le dijo el jurado al dúo chaqueño

La primera en dar su devolución fue La Joaqui: “La verdad, es que son espectaculares, me encantaría decirles un montón de cosas serias que sentí antes de ver la cara de Abel. Son increíbles, me encantan como se cuidan entre ustedes, me encantan que hayan traído una leyenda así acá, es en serio muy precioso”.

Y continuó diciendo: “Como dijiste vos, nos hace un poco de falta sentirnos más estrellitas y menos hornos para gestar vidas para otros y un montón de cosas que nos hacen sentir a las mujeres que pareciera que hubiéramos nacido solo para servirles a los demás. Me encanta la historia de amor que trajiste, así que hoy me voy como una estrellita caída del cielo que me bajo Abel”.

Siguió Emir Abdul: “La vez anterior estuvo bueno, pero hoy estuvo magnífico. Se nota que en serio quieren estar acá y que quieren seguir. Hicieron un trabajo increíble que se nota que hubo mucho laburo, pero yo me quedo con algo que me falto la otra vez, hoy tuvieron una conexión ustedes, se miraban y yo me derretía”.

Por último, Flor Peña aseguró: “La performance de hoy tuvo que ver con la historia que trajeron. Yo vi a una pareja donde hay una mujer empoderada, brillando, con un hombre brillando también, pero cuidando a esta mujer de una manera tan hermosa, tan amorosa. No tiene que ver con que ella no pueda hacer nada, sino con encontrarse a la par y cada uno poner lo mejor de sí”.

“La fuerza que ellos tienen, porque realmente es un ser que tiene una fuerza privilegiada, y vos una cosa tan etérea, tan hermosa y, además con un don. Porque hacer eso que hacen es realmente una cosa impresionante. Creo que juntos saben potenciar lo mejor de cada uno para salir a mostrar su arte de la mejor manera. Gracias por esto que nos trajeron hoy que fue realmente hermoso”, finalizó diciendo.

Cómo sigue la competencia de Got Talent Argentina

Luego de las eternas audiciones, el jurado se reunió y volvió a hacer un “filtro” de participantes que finalmente llegaron a cuartos de final. De los casi 300 talentos que recibieron al menos tres “sí”, solo 144 pasaron a esta instancia, lo cual generó algo de malestar entre los que quedaron afuera sin previo aviso.

En la previa del arranque de esta nueva etapa, Abel Pintos, Flore Peña, La Joaqui y Emir Abdul se reunieron para analizar quienes seguían en el certamen ya que se excedieron. “Es un programa de talentos, no de mejor compañero, así que nos vamos a tener que poner un poco más prudentes porque acá estamos teniendo que tener 140 personas y tenemos 300″, remarcó La Joaqui en medio de la discusión para definir quienes llegaban a los cuartos de final.

Pero, ¿cómo sigue Got Talent Argentina? Lizy Tagliani detalló que en cada gala de esta fase participarán solo 8 participantes, pero solo dos pasarán a semifinales. Además, habrá 4 que pasarán directo a la final gracias al botón dorado, que en esta oportunidad cada jurado tendrá uno. Junto a los que pasen a las semifinales, estarán todos los participantes que recibieron el botón dorado en la etapa de audición.