Son cuñados y dejaron en lo más alto al folklore salteño en el escenario de Got Talent Argentina

El folklore volvió a pisar fuerte el escenario de Got Talent Argentina de la mano de una dupla de salteños. Rocío y Mauro son cuñados y dejaron a todos anonadados con su canto, a pesar de los nervios evidentes que estaban viviendo.

Los salteños eligieron una zamba para sorprender al jurado: La Linda de Gabriel Morales. El dúo mantuvo cautivo a todos los presentes durante todo su homenaje a su provincia natal, que concluyó con una explosión de aplausos. La joven fue la que más nerviosa se notó, pero las devoluciones fueron increíbles.

En diálogo con Lizy Tagliani, Rocío reconoció que el canto lo “heredó” de su padre y que nunca estudió; caso contrario de Mauro, que sí se especializó inspirado por su abuelo cantor.

El folklore y Salta, una gran dupla en el escenario de Got Talent Argentina

Rocío y Mauro sorprendieron al comentar que son cuñados y juntos componen el dúo El Rosal. Él con 22 y ella con 19 años lograron cautivar a todos en el certamen de Telefe y se llevaron una gran devolución, que apunta a que sigan creciendo en nuestra música: los salteños lograron cuatro rotundos sí y pasaron a la próxima ronda.

“Rocío, vos tenés algo muy muy importante en tu voz, en tu forma de cantar”, destacó Abel Pintos y agregó: “¿No estudias canto, verdad? Quisiera recomendarte que estudies. No le tengas miedo, no vas a perder lo que yo estoy seguro de que te gusta de tu propia voz”.

Al mismo tiempo, reiteró que “no lo vas a perder, pero le vas a quitar un poco de pesadez. Es una voz con otra edad”. Y destacó que la joven encontró “un lugar de intérprete, muy potente, sos muy buena”. En cuanto a la dupla con su cuñado, el músico sostuvo: “Machean muy bien, son encantadores y por sobre todas las cosas, son distintos. Trabajen mucho”.

Flor Peña coincidió con lo que dijo Abel y destacó que deben “trabajar las armonías”. Además, le dedicó una hermosa devolución a la salteña que terminó llorando de la emoción: “Rocío, tenés una voz impresionante. Estudiá porque tenés algo muy magnético en tu voz. Los dos juntos son hermosos, trabajen mucho en su armonía y la confianza”.

En su turno, Emir Abdul fue concretó: “Me encantó de principio a fin. La inseguridad y timidez no me suele gustar, pero hoy me gustó porque me hizo sentir parte de eso”. Y cerró La Joaqui destacando el amor por Salta del dúo: “Fue muy lindo verlos generar esto y elegir una canción que describa tan lindo su tierra. Me parece muy especial amar el lugar del que uno viene y llevarlo con honra a todas partes, es algo hermoso. Habla de la lealtad de ustedes, y ya ser tan leal a los orígenes de uno es un gran talento. Ni hablar que la rompen”.