“Bailas con el corazón”: la joven platense que generó admiración entre el jurado de Got Talent Argentina

La joven bailarina, Paula Sabatino, volvió a los escenarios de Got Talent Argentina y causó admiración entre los jueces. La platense, que llegó a las semifinales gracias al botón dorado, presentó una coreografía que generó una mezcla de emociones entre el jurado y dejó a todos los presentes sin palabras.

La final de Got Talent cada vez está más cerca y los participantes sorprenden constantemente a los jueces con sus performance. En esta ocasión, Paula, junto a la canción It´s All Coming Back To Me Now de Céline Dion, presentó un baile acompañado de piruetas y giros que despertó miles de sensaciones y una gran ovación del público.

“Sos merecedora de este puesto”: qué le dijo el jurado a la platense

El primero en hablar fue Abel Pintos: “Maravilloso, yo pienso que si soñabas tener una buena noche hoy, me parece que el sueño se debe hacer parecido mucho a esto”, afirmó.

Por otro lado, Flor Peña, quien le había dado el botón dorado, afirmó: “Sos exquisita. Nos mirábamos con Emir, hiciste unas cosas tan difíciles, tan hermosas. Fue tan sentido, le pusiste tanto corazón. Yo sé porque te traje hasta acá, cuando te estaba mirando dije: ‘Claro, es que ella baila con el corazón’”.

Y continuó diciendo: “Además de que tenes una técnica maravillosa, bailas con el corazón y eso me conmovió y me volvió a conmover ahora. Tuviste una gran noche. La mejor que podrías haber tenido. Te felicito”.

El jurado destacó su talento y su técnica. Foto: @pauli_sabatino

Por su parte, Emir Abdul comentó: “Es hermoso ver a una persona tan técnica bailando con el corazón. Muchas veces cuando estamos tan obsesionados con que la rodilla salga para afuera, que la pirueta salga en eje, nos olvidamos de sentir. Yo sentí que cuando bailabas te sentías agradecida de estar acá y eso fue lo que generaste. Fue hermoso”.

“De seguro te vas a ver luego, te va a quedar en un recuerdo cuando seas grande y se lo muestres a tus hijos: ‘Mira, yo estuve en el programa que siempre soñé'. Qué lindo que la gente en su casa pueda ver a una pequeña de 21 años cumpliendo su sueño y motivar de esta manera, así que te felicito”, finalizó el uruguayo.

Por último, La Joaqui aseguró: “Me encantó lo que hiciste, sos increíble. Es hermoso lo que haces, sos una hermosa persona, tenes una energía muy linda. Sos merecedora de este puesto y lo hiciste notar por todos lados”. Sin embargo, la joven no logró pasar a la final.