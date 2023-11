El 2023 ha sido un año con altibajos para La Joaqui. A mitad de año, la cantante de RKT sorprendió con una dura decisión: debió cancelar todos sus shows programados para cuidar su salud. Finalmente, tras varios meses bajo tratamiento, retomó sus compromisos y pudo lanzar su nuevo álbum Mal Aprendida, que presentará por primera vez en el Luna Park.

Recientemente, La Joaqui estuvo como invitada en el programa conducido por Juana Viale y reveló detalles de qué fue lo que le sucedió. Durante el famoso almuerzo, la referente del RKT compartió la mesa con destacadas personalidades como Juan Gil Navarro, “Chiqui” Tapia, Coco Sily y Gabriel Cartañá. En un ambiente distendido, la cantante se animó a hablar de uno de los momentos más difíciles de su vida.

El problema de salud que tiene La Joaqui: “Fue muy grave lo que me pasó” Foto: El Trece

La reunión se volvió un espacio de confesiones y la artista decidió hablar acerca del problema de salud que la afectó profundamente. Además, reveló la gravedad de su experiencia sufriendo ataques de pánico social. “Fue muy grave lo que me pasó y no me lo pude sacar”, confesó.

Asimismo, destacó las tensiones mediáticas y el amarillismo que ha enfrentado a lo largo de su carrera que contribuyeron a aumentar su malestar. “Viví toda la vida conflictuada, pensando en lo que van a decir los demás”, confesó la artista, visiblemente afectada por los recuerdos.

Entre los episodios que mencionó, La Joaqui hizo mención una anécdota que la marcó profundamente: un comentario sobre su negativa a tocar en un evento generó repercusiones en los medios y redes sociales. La cantante expresó su frustración al ser etiquetada injustamente.

“Es violento, porque primero me están tratando a mí como alcohólica, que no lo soy, y la gente le va a creer. ¿A quién le van a creer, al egresado del colegio privado o a la cantante de RKT?”, reflexionó recordando aquel episodio que generó una gran polémica.

La Joaqui acusada por supuesta estafa a una fiesta de egresados

A fines del año pasado, se hizo viral un hilo de Twitter en donde criticaban a La Joaqui por el dinero y los requisitos que pidió para un show en una fiesta de egresados, su negativa para sacarse fotos con ellos y el poco tiempo que estuvo arriba del escenario.

El tuit con el que Juan Moisio comenzó su escrache a La Joaqui.

Los mensajes contra la artista se referían a su show en una discoteca de Brandsen para los alumnos de una escuela secundaria. “La verdad es que estoy cansada de salir a desmentir cosas... Hice más de 10 fiestas de egresados, me saqué siempre fotos con ellos, siempre traté de ser lo más amable posible”, comenzó diciendo la artista en su descargo.

“A este chico que está poniendo estas cosas quiero decirle que no me comí ningún sánguche de miga, ningún Jack Daniel’s, y si pido los champagnes es para repartir desde el escenario porque ni siquiera escabio yo, es para repartir, para compartir”, agregó.

Luego, explicó el motivo por el cual no se quedó a sacarse fotos. “Muchas veces cuando empezamos a sacar fotos toca irnos porque se empiezan a generar tumultos y empujarse y generarse situaciones que son de riesgo” aseguró y señaló que “el papá de uno de los estudiantes” se acercó y sin problemas obtuvo una imagen para el recuerdo.

Además, aclaró que si se subió al auto poco antes de salir a escena no fue para irse, tal como dijeron en Twitter, sino para cambiarse la remera porque se le había ensuciado. “Me apena mucho porque yo fui con la mejor y con mucho amor y yo la había pasado muy bien... les gusta tirar la mala” concluyó.