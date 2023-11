Violencia y homofobia en el fútbol de Mendoza: brutal golpiza a jugadoras de Luján Sport Club

Irracional e incomprensibles a los tiempos de hoy fue lo sucedido en el fútbol femenino de la Liga Mendocina, donde las jugadoras de Luján Sport Club fueron agredidas violentamente a la salida del club Atlético Argentino, tras un partido que terminó en empate y sin goles.

¿Qué causó la agresión en Argentino?

El partido por la séptima fecha (postergado) había concluido empatado y sin goles. No hubo indicio de un duelo polémico.

Aunque desde el lado de Luján, sí hbo gritos hacia la arquera que fueron constantemente agresivos y homofóbicos. Sentimiento que continuó luego al finalizar el encuentro y tomó efervescencia a la salida del equipo granate del estadio ubicado en San José.

Según publicó Noticias Lujaninas, durante el encuentro la arquera del Luján, Natasha Lestes y su pareja José, fueron objeto de comentarios ofensivos provenientes de la cantina de la Academia. Y según se informa los insultos y comentarios discriminatorios estuvieron dirigieron hacia la guardametas, por ser transgénero.

“Empezaron a decirle que había que pegarle porque era un hombre, que no era una mujer. Que como hombre se la podía bancar”, confió la delegada de LSC a Vía Mendoza, Yésica Suárez, sosteniendo además que ella y su hija también fueron físicamente agredidas por ese padre y su hija, jugadora de Argentino.

Según describieron, hubo puñetazos y tirones de pelo, en donde otras jugadoras se sumaron a la pelea en defensa; mientras que el padre de ésta comenzó a golpear a la delegada y a su hija.

“Le pegó, la tenía de los pelos a la hija y luego le pegó una patada en la panza y un coscacho en la cabeza”, relataron los presentes al medio citado, que también contaron que después el agresor tomó una piedra amenazando con lanzarla a la multitud.

Esa acción fue llevada a cabo por otros simpatizantes del club de San José, que tiraron piedrazos hacia las afuera del estadio, donde se ubicaba el grueso de la parcialidad lujanina, que había asistido con menores. Como prueba de eso, el micro que trasladó al equipo granate resultó dañado y sus vidrios trizados.

Agresión a jugadoras en cancha de Atl. Argentino Foto: Captura de Video

Cómo lo vivieron las agredidas de Luján

Con Vía Mendoza habló la delegada de Luján que acompañó al equipo que fue agredido en el club Atlético Argentino. La dirigente contó que hubo otras agresiones que no quedaron filmadas. Pero fueron igual de graves y comenzaron dentro del club.

“Cuando llamamos a la policía, hasta los mismos uniformados les tuvieron miedo. Porque los amenazaron que si se llevaban a este hombre preso los iban a matar”, contó.

“Nosotros hicimos la denuncia por Marina, por Milagros (mi hija) y por mi. Pero nos dijeron que teníamos que ir al médico forense pero que esperáramos hasta mañana por ser post feriado largo”, confió la delegada de Luján Yésica Suárez.

“No es la primera vez que este club suceden hechos de homofobia. Y siempre contra nuestra arquera. No sé cómo actuará la Liga ante esto, pero este equipo está formado por jugadoras muy chicas, y es triste que esas niñas tengas que vivir esta clase de situaciones en un ámbito deportivo que debería ser sano”, confió Yésica.

La delegada luego dio detalles de lo sucedido en la cancha, “el hombre que agredió a las jugadoras amagó tirarme el auto encima y después se bajó, y fue partícipe de las agresiones. La señora de la cantina también y fue quien pegó con una piedra, y fue la misma que le rompió la nariz a Martina Vallejos (video)”

“Y todo se inicia por el empate y con nuestra arquera Natasha jugando. E hicieron hincapié en ella, como ventaja deportiva, después del 0 a 0”, concluyó.

Las jugadoras heridas y la denuncia

Martina Vallejo, una de las jugadoras agredidas de 13 años, fue la más lastimada de este hecho violento y fue traslada a un centro de salud para ser asistida.

Según la presidente de Luján Sport Club, Andrea Landi, “quiero hacer hincapié en la homofobia, discriminación y violencia de género que hubo en esa cancha. Creo que hay que trabajarla como sociedad. Si bien en la Liga se viene trabajando, esto es un tema que vino de afuera, de hinchas y casero, donde además de agredir verbalmente a nuestra arquera por su condición sexual, le reventaron la nariz a una jugadora de 13 años con una trompada. Nada justifica que un adulto le rompa la nariz a una niña”, sostuvo la dirigente, a Vía Mendoza.

“La nena está bien, que era la preocupación. Haremos el informe pertinente. El tribunal de faltas de la Liga se expedirá. Pero el problema es que se dio a la salida”, expresó quien es además vicepresidente de la Liga Mendocina de Fútbol.

La delegación de Luján Sport Club, jugadoras y dirigentes, fueron luego del incidente a la comisaría 45° de San José, para presentar la denuncia correspondiente, para que la Justicia y la Liga Mendocina de Futbol tomen cartas en el asunto.

Desde Atlético Argentino: los hechos sucedieron de manera diferente

Vía Mendoza dialogó con el presidente de la institución, Ricardo Godoy, quien sostuvo que “no vamos a justificar ese golpe a la jugadora de Luján y vamos a identificar a esa persona en ese tumulto”, pero aclaró que costará porque en los videos no se identifica si fue un hombre o mujer.

Lo que sí afirmó es que “no había ninguna jugadora del Atlético Argentino en este hecho de violencia porque se habían retirado 40 minutos antes, por orden de su entrenador para evitar alguna pelea, considerando que han habido antecedentes entre los equipos. De hecho, yo personalmente, que estuve todo el partido presente, me ocupé de ponerme en la salida del túnel mientras que un delegado de nuestra institución lo hizo en al entrada, para evitar cualquier desmán o agresión. En tanto que nuestras jugadoras ya se habían retirado, por otra puerta del club, incluso sin bañarse”.

Y agregó: “Sólo quedaron delegados y la capitana, que estuvieron en mi oficina con los entrenadores, para planificar la semana de entrenamientos, la médica y personal contratado de seguridad. De hecho, todavía estábamos allí cuando nos avisaron que estaban peleando afuera”.

Y según la versión del mandatario de la Academia, “durante el partido no hubo ningún tipo de agresión contra Natasha. Me ubiqué detrás de su arco, en el segundo tiempo, para controlar cualquier tipo de comentario, incluso hacia los árbitros. Y no hubo ningún gripo alusivo a la supuesta homofobia hacia la arquera. Porque desde que llegué al club como presidente, mi proyecto fue erradicar este tipo de comportamientos. De hecho, jugadoras problemáticas del equipo, ya no están con nosotros. Nuestra premisa es hacer de nuestros niños y niños, personas de buen comportamiento dentro y fuera de las canchas”, aseguró.

“Este hecho me preocupa mucho. No vamos a permitir estas cosas. Estamos investigando para identificar quién fue la persona que lastimó a la niña de Luján, porque eso no lo vamos a tolerar; pero también la veracidad de lo trascendido. Estoy en línea directa, con la presidenta del Fútbol Femenino de la Liga y con la de Luján Sport Club para ponerle fin a este caso, para que el, la o los responsables de estos actos reciban la sanción que se merece. De nuestra parte, aplicando la ley de admisión para que no entre nunca más al club”, dijo.

Pero también afirmó que desde el club aseguran que niñas menores de 10 años, recibieron golpes de parte de un grupo de Luján. Lo que le hizo sospechar, y vio inexplicable, “qué hacían aún en el club la gente de Luján, 40 minutos después del partido y esperando en la puerta”.

Qué dicen desde la Liga Mendocina

Desde la LMF confiaron que la seguridad en el estadio era para garantizar el bienestar del cuerpo de árbitros. Lo que sucede afuera del club, corre por la institución.

“El club tiene que meter derecho de admisión. Pero como liga no puedo hacer la denuncia porque los hechos sucedieron después del partido y afuera de la cancha, pero si hacer que el club tome cartas en el asunto”, aseguró la presidenta del Fútbol Femenino de la Liga, Giuliana Díaz.

“Esa persona no debe entrar a la cancha”, sostuvo la dirigente a Vía Mendoza.

Por su parte, desde el club Atlético Argentino aún no han emitido comunicado alguno, ni expresado al respecto.