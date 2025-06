Una figura de Talleres se despidió del club: “Mi hogar, mi familia...”

Luego de llegar desde Excursionistas a Talleres para buscar, y luego conseguir, el ascenso a Primera División, una de las figuras del plantel de fútbol femenino anunció su despedida de la T.

Una figura de Talleres se despidió del club

Se trata de Macarena Latorre quien, en un sentido posteo, anunció la desvinculación después de jugar como titular en la mayoría de los partidos en el primer torneo de las Matadoras en el círculo superior del fútbol femenino de Argentina.

Macarena Latorre, defensora central de Talleres, vino desde Excursionistas en Primera División para pelear el ascenso

La defensora, que tiene en su carrera pasos por Lima Fútbol Club, Puerto Nuevo de Campana y Excursionistas, decidió bajar de categoría para ser una de las figuras del ascenso de Talleres en 2024.

“Mi hogar, mi familia...”: una figura de Talleres se despidió del club

Jugó la mayoría de los 16 partidos del torneo superior del fútbol femenino y, en su cuenta de Instagram, escribió:“Hoy, con el corazón lleno de emociones, me despido de este club que ha sido mi hogar, mi refugio y mi familia".

“Esta etapa que ha sido sin duda una de la más hermosas de mi vida, un camino lleno de esfuerzo, dedicación, trabajo, compañerismo y aprendizajes“, agregó.

Talleres superó a San Lorenzo por 3-1 y se anotó su segundo triunfo al hilo en el Campeonato Femenino de Primera División. (Prensa Talleres Femenino)

La zaguera central de 22 años agradeció a socias, socios, hinchas, dirigentes, compañeras y cuerpo técnico aunque no anunció dónde seguirá su carrera.

Además, a modo de saludo, terminó su escrito diciendo: “Gracias Talleres por permitirme ser parte de esta historia. Me llevo conmigo no solo cosas y personas maravillosas, sino un sinfín de recuerdos que siempre me harán sonreír. Los llevaré para siempre en mi corazón”.