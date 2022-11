Conocé al percusionista sanjuanino que hace música con materiales reciclados en las calles del país

Ramiro Soler es un joven sanjuanino de 29 años, desde los 9 años que es percusionista y ahora deslumbra en las calles del país con su propio sonido y su particular batería. Con el transcurso de los años, el joven encontró que podía hacer música con un par de baldes, caños y latas, así nació lo que el denomino como la “baldería”, show que hace con objetos reutilizados.

Sin atarse a ningún lugar, el joven Ramiro a recorrido varios puntos del país y tocado en las principales calles de la Argentina. Si bien es oriundo de la Provincia de San Juan, Ramiro está actualmente en Córdoba, pero a través de sus redes sociales confirmo que pronto estará de vuelta.

A lo largo de 7 años vivió en Villa María, después viajó por 3 años por casi toda la Argentina y también por Brasil. Este último año se asentó en la capital cordobesa. Eligió esta provincia por comodidad y por la forma de vivir. “Hay más gente y se me hace más fácil, vivir, crear y compartir la música acá. Aparte me siento muy cómodo aquí y me caen muy bien los cordobeses”, dijo el músico a Tiempo de San Juan.

Su arte resuena en las calles y en las redes sociales por su creatividad e innovación ya que es el creador de la “baldería”, un show musical de percusión hecho totalmente con objetos reciclados.

Baldes, botellas, caños de pvc en distintas medidas, chapas, entre otros elementos que conforman la batería que en conjunto con las baquetas en las manos de un gran artista hacen magia.

Son diversos los géneros musicales que el sanjuanino se anima a probar, pero sus puntos fuertes son el trap y la electrónica con la que inunda las veredas. “Por otro lado hace muy poquito estoy empezando a tocar este nuevo set que es con unos tubos (que siguen en proceso de fabricación) que ni siquiera tiene nombre todavía”, añadió señalando a su nuevo proyecto.

Ramiro toda la vida fue baterista, desde los 9 años. Trabajó siempre de eso y también es sesionista. Graba para mucha gente y distintos estilos de música. “Entre todos estos trabajos musicales, la calle, los escenarios y los estudios de grabación, me puedo dar el gusto de vivir de lo que me gusta desde muy chico, que es la música”, contó para el diario sanjuanino.