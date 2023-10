Detallista y talentoso: un vecino de La Plata ilustra mapas de ciudades a mano alzada y enloquece a todos

Amante del urbanismo, de la arquitectura y del dibujo, así se caracteriza Abraham Gómez. El joven tiene un talento innato: dibuja mapas de ciudades a mano alzada. El vecino de La Plata se hizo viral por ‘mapear’ distintas ciudades del país y explotó en las redes sociales por la precisión de los detalles y miniatura de sus ilustraciones.

El joven, oriundo de Perú, se mudó a fines de 2013 a Argentina, donde empezó la carrera de Arquitectura en la Universidad Nacional de La Plata. Sin embargo, su amor por el dibujo surgió de muy pequeño: “Mi primer acercamiento al arte fue a través de talleres de verano y clases tomadas siendo niño”, comentó el joven en diálogo con itMarDelPlata.

“Me considero un autodidacta, ya que no tuve formación artística ni técnica. En la adolescencia me incliné por el puntillismo y luego fui incorporando otras técnicas, pero la realidad es que tuve que aplazar mi pasión por el dibujo para enfocarme en los estudios”, agregó Abraham.

Abraham Gómez y su acercamiento al mapeo de las ciudades

El joven aseguró que su aproximación a la ilustración surgió en pandemia: “Venía cursando en la facultad con una carga horaria muy importante; la pandemia hizo que deje materias porque no podía concentrarme en estar tanto tiempo frente a la computadora. Y en ese tiempo de sobra, por decirlo de algún modo, busqué una forma de invertirlo. Empecé a dibujar”, detalló Abraham a 0221.

“Venía haciendo dibujos pequeños y en un momento, en la casa donde vivía, teníamos un cuadro que estaba vacío y que quería colgar en la pared, pero no sabía qué hacer. Dije: ‘Vengo haciendo estos dibujos, capaz puedo hacer uno para ese cuadro y así tenerlo en uso’. Se me ocurrió dibujar Rosario, ciudad en la que viví hace un año, que me encanta y que además reconozco”, recordó Abraham.

Abraham Gómez y su dibujo de la ciudad de La Plata. Foto: @gomez.ilustra

Y añadió: “Venía dibujando algunas secciones de Buenos Aires, La Plata, lugares que también conozco, y con Rosario vino el primer boom. A la gente le gustó mucho, se empezó a viralizar bastante, pero yo no tenía un Instagram donde mostrar mi trabajo, no vendía trabajos, no hacía nada. Era muy amateur, muy para mí. Era mostrarlo como quien muestra cualquier otra cosa en las redes”.

En ese momento, el joven decidió compartir en Twitter una ilustración de Rosario sin esperar llegar a más de 20.000 me gustas y a partir de ese instante, no dejó de dibujar. “La gente encontraba los lugares donde vivía, el edificio, el baldío de su barrio, la tienda o el arbolito de la plaza. Son las devoluciones que más me gustan. Y tomé nota mental de todo eso para seguir profundizando en los detalles: sabía que a la gente le gustaba, y a mí me encanta”, aseguró.

“Cuando dibujo los mapas intento siempre retratar lo más actual posible la ciudad. Para eso, documento mapas, fotos, videos, mucha información; y eso hace que cuando la gente lo ve puede reconocer algunos lugares familiares”, detalló el joven.

El proceso de los dibujos de Abraham Gómez

Antes de empezar a mapear una localidad, Abraham afirma que hay dos etapas: la primera de ellas es entender la ciudad, y la otra, es el comienzo del dibujo: “La primera es donde investigo la ciudad. Para ello recolecto información de todo tipo, por lo general, de los servidores satelitales como Google Maps o Google Earth, pero no suelen estar muy actualizados”, afirmó en diálogo con la revista Billiken.

Y continuó: “Entonces compenso esa falta de información con fotos, videos, imágenes, a veces el relevamiento propio. Ir al lugar, saber cómo es, pero eso solo en el caso en que lo necesite y el lugar esté cerca. La segunda parte es, una vez recolectada esa información, empezar a dibujar en una hoja acuarelable”.

“Voy ordenando la ciudad de un modo técnico, de base. Dibujo un mapa base para luego dibujar a mano alzada, manzana por manzana, espacio por espacio, revisando los mapas satelitales y complementando con la información que recolecté anteriormente”, detalló.

“Yo necesito entender el lugar que estoy dibujando. Hace un tiempo dibujé el barrio de Mataderos. Entonces estuve, no solo investigando cómo funcionaba el lugar, sino en general cómo funciona un matadero porque había muchos elementos que no aparecían en los mapas satelitales. En el caso de La Plata me pasó con la refinería de YPF. Como tampoco pude ir, investigué cómo funciona, cuáles son los elementos que hay ahí, cómo poder dibujarlos. Son desafíos que van apareciendo y los tomo”, comentó Abraham.

El arte de la ilustración del joven artista

La técnica que utiliza el artista es “un dibujo a lápiz” y que, cuando finaliza el plano base, con microfibra recargable, continúa dibujando “manzana por manzana, espacio por espacio hasta ir configurando el mapa”, aseguró a Telenueve.

El joven dibujó la costa de Mar del Plata. Foto: @gomez.ilustra

Abraham se encargó de mapear la ciudad de Rosario, Mar del Plata, las Islas Malvinas, Retiro y Mataderos, pero su dibujo más desafiante fue el del mapa de la ciudad de La Plata que realizó en 2021. Su dibujo llegó a obtener más de 129.000 me gustas y 8.000 retweets. Gracias a la difusión, en la actualidad un montón de personas le piden mapas a mano alzada.

“Con su repercusión y comentarios, con los encargos y la confianza de pedirme dibujar un espacio que ellos quisieran ver, hicieron que mi trabajo crezca y que yo me pueda desarrollar mejor de manera profesional, que pueda aprender más y que pueda seguir mostrando mejores trabajos. Si no fuese por eso, quizá mi trabajo no hubiese tenido repercusión o se hubiese perdido con el tiempo. Ahora estoy trabajando a tiempo completo y con proyectos futuros”, afirmó el joven.