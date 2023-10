Renunciaron a su vida en La Plata para aventurarse en Patagonia: persiguen sus sueños y muestran los secretos del sur

María Marchetti y Mauro Cacciatore hace dos años decidieron abandonar su rutina en La Plata para mudarse a San Martín de los Andes y vivir su propia aventura. Aunque tienen su rutina de trabajo, no pierden el encanto de descubrir cada rincón de la Patagonia y enamorarse cada día más. Ellos afirman que en la semana son trabajadores normales, pero el fin de semana son turistas.

Fanáticos de sacar fotos y grabar cada lugar que recorren, decidieron crear una cuenta de Instagram para que todos puedan admirar la belleza de la naturaleza y de los paisajes y vayan a visitar la Patagonia: “La idea de crear Vivamos la Patagonia surgió de parte de Maru. Ella dijo: ‘Cuando estemos allá tenemos que hacer un Instagram y mostrar lo que vivimos a diario’, sin esperar tener 122.000 seguidores. En un momento empezó en broma, empezamos a subir fotos y vídeos, tips para la gente”, recordó Mauro.

Y continuó: “Hubo un vídeo que subí del cartel de San Martín con la ruta que justo estaba nevando y empezó a seguirnos un montón de gente, una locura. En un momento empezamos a subir videos un poco más profesionales hasta que uno tuvo 6.000.000 de vistas y ahí dijimos que teníamos que empezar a trabajar con la cuenta”.

“Nos compramos un drone y buscamos el nicho más acorde a nuestra edad. Empezamos a subir tips de qué playa tenés cerca, de qué hacer en invierno en la Patagonia sin auto, para gente como nosotros que les cuesta y vino vacacionar con el mango contado. Ahí mucha gente nos empezó a seguir”, afirmó Mauro.

Con un montón de comentarios en cada publicación, la pareja disfruta de compartir consejos de viaje, recomendaciones de hospedajes, sitios para comer y lugares para hacer excursiones, como también concientizan a sus seguidores a que cuiden de la naturaleza: “Sé parte de la solución, no de la contaminación”, comparten desde su cuenta.

“Renunciamos a todo”: cómo fue arrancar de cero en la Patagonia

“¿Por qué no nos vamos a probar suerte en la Patagonia que tanto nos gusta?”, se preguntó la pareja hace dos años y Mauro detalló: “Antes de mudarnos hicimos la luna de miel en San Martín, Villa la Angostura y Bariloche para ver si realmente nos gustaba y fue que ahí cuando nos decidimos: ‘Acá tenemos que vivir’. Cuando estaba en el avión de regreso a La Plata, volví prácticamente llorando porque no me quería volver”.

“Renunciamos a todo y cuando llegamos acá dijimos: ‘Wow, estamos acá, lo que tanto quisimos. Ahora a buscar laburo’. Maru es profe de Educación Física y yo, guardavidas y profe de música. Ella consiguió trabajo en un gimnasio, que es donde está laburando actualmente, y yo a los tres meses conseguí en una pileta como guardavidas y ahora trabajo como profe en un colegio”, indicó.

Hace dos años que se mudaron a San Martín de los Andes. Foto: @VivamoslaPatagonia

“Más allá de que tenemos que hacer la vida de todo el mundo, no es que vivimos de rentas o de otra cosa, sino que estamos laburando, pero la sorpresa es lo lindo de salir del trabajo e ir al lago a tomar mates y tenerlo tan cerca. Un día te vas a una playita, al otro día ves que está nevando en el trabajo y te vas a la ruta de Siete Lagos”, señaló el joven.

Además, señaló lo cómodo y la felicidad que tiene desde que se mudó: “No me llegó a pegar el bajón, ni el dólar me importa porque hay que vivir. Lo que yo siempre digo es que menos mal que estamos acá, porque salís de trabajar y estás de vacaciones. En la semana somos trabajadores normales y en el fin de semana somos turistas. Más allá de que estamos siempre acá, ¿quién no quisiera venir a la Patagonia? Todo el mundo, somos privilegiados y hay que agradecer”.

Recomendaciones para visitar la Patagonia

El primer consejo de María y Mauro para recorrer el sur es manejar con precaución, ya que afirman que hay muchos animales sueltos. También destacaron la importancia de llevar cadenas en invierno y compartieron un video en su perfil paso a paso para aprender cómo ponerlas.

“Traer protector solar porque pega mucho el sol tanto en invierno como en verano. Cuando el sol pega en la nieve, te hace muy mal, de hecho la nieve quema, así que el protector solar es muy importante como tener anteojos de sol”, destacó Mauro.

Además, señala que durante esta época de primavera-otoño hay mucha amplitud de temperatura: “Hace tanto frío como calor, hay que traer tanto ropa de invierno como de verano. A la mañana hace cinco grados más o menos y a la tarde hace entre 20 a 25 en esta época y en verano hace mucho calor”, indicó.

“No se confíen con los lagos porque son fríos y que no se confíen de meterse sin salvavidas porque hay lugares donde no hay guardavidas y no te agarra nadie”, concluyó el joven.

Estar en la Patagonia es su cable a tierra

“A nosotros dos nos gusta mucho correr, entonces sentimos liberación cada vez que lo hacemos en la Patagonia. Si algún día estoy mal, me iría a un lugar sin señal y a ver el lago como se mueve y el agua. Es libertad lo que siento”, aseguró.

“Cuando yo corría en La Plata sentía que tenía que mirar para atrás para que no me roben, que no tenía que salir tarde para que no me pase nada, si tenía que correr 30 kilómetros no sabía a dónde ir... Pero acá salís y si hacemos cuatro horas corriendo por la montaña, no lo sentís. Decís: ‘Wow, a qué lugares que fui’ y disfruté de estar un poco metido una naturaleza, el poder ser libre”, finalizó Mauro.