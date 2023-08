¡Una locura! Preguntó precio para alquilar una cabaña en Bariloche para el verano y se volvió viral por la exorbitante cifra

Los precios cada día suben más y para el turismo no es una excepción. Tomarse unas largas vacaciones y conocer algunos lugares es un privilegio porque cubrir los aéreos, el traslado, la comida y las actividades no es tarea fácil. Un usuario buscaba hospedaje en Río Negro para el próximo verano y se viralizó por el insólito presupuesto que recibió: “Creo que ir y volver al espacio me sale más barato...”, comentó.

Aunque todavía falta para terminar el año, muchos turistas deciden ir planificando sus vacaciones con anticipación para poder ahorrar lo más posible y conseguir las mejores opciones. Es el caso de este hombre que buscaba hospedaje para su familia y otras dos familias amigas, en el sur, por lo que debía conseguir una casa muy grande o tres viviendas linderas.

Encontró una muy pintoresca propiedad: estaba ubicada en Bariloche, con parrilla exterior, muelle y acceso a lagos privados, además de una espectacular vista al lago Nahuel Huapi. Sin embargo, cuando le pasaron el precio, no resultó ser lo que esperaba.

El hospedaje en el sur que sorpendió en redes. Foto: Airbnb

El insólito precio de una cabaña en Bariloche

El usuario @ArquitectoxHora publicó un tuit donde contaba el impacto que sufrió al recibir el precio de la cabaña por la que había preguntado. “Consulté por una casa para 3 familias en Bariloche para este verano y me cotizaron u$s 2200 x noche... Creo que ir y volver al espacio me sale más barato...”.

El tuit que se hizo viral por los llamativos precios. Foto: @ArquitectoxHora

El llamativo precio dejó sorprendidos a todos por la enorme suma que se debía pagar. Si se pasa a pesos, da un total de $ 1.330.000, aproximadamente, por noche. Esto quiere decir que si quisieran pasar la quincena en el sur, deberían pagar unos $19.900.000, aproximadamente. Si fueran 20 personas, serían $ 998.250 cada uno.

Al mostrar el mensaje del desmesurado precio, los seguidores no dudaron en comentar su opinión. “No puede ser la noche salvo que me digas que es para 40 personas”, escribió un usuario, a lo que el arquitecto contestó que serían aproximadamente unas 18 o 20 personas por las tres familias.

Incluso hubo personas que aseguraron que debía ser un error: “Ummm... para mi hay claramente un error, o es 2.200 la quincena o 220 la noche”. Luego, él aclaró que lo había reconfirmado y le habían dicho que eran 2200 dólares la noche.

Un usuario publicó en redes el impactante precio que le dijeron por noche en una cabaña. Foto: Airbnb

Además, muchos aprovecharon para hacer chistes sobre la situación económica del país: “Le pregunté en qué dólar la quería...😂”, “Ir al crucero de Neymar sale más barato y te incluye 3 Blue Label”, “¿Te querías alquilar el Llao Llao?”, “¿Ir un mes entero o comprar un departamento en CABA? qué dilema...”.