Encanto de la naturaleza: descubrí este increíble laberinto en Chubut que te hará perder entre arbustos y pinos

Este fin de semana largo de octubre, del 13 al 16, reabrirá sus puertas un espacio único para disfrutar en familia o con amigos, en una escapada a Chubut. Adentrándose en la naturaleza de los bosques nativos, cerca de El Hoyo, se encuentra este laberinto, que es un ideal para quienes amen la aventura y el aire libre.

Laberinto Patagonia es una atracción pensada para personas de todas las edades, que quieran hacer algo distinto y pasar un buen rato, olvidándose de todo y tratando de encontrar un salida. Además del divertido juego, este lugar se encuentra rodeado de vegetación abundante, pinos, arbustos, cercas, senderos, que le dan un toque de magia al sitio.

Atracción única en Chubut.

Se encuentra cerca de El Hoyo, una localidad de Chubut, y pertenece a Claudio Levi, quien si bien nació en Olivos, decidió ir a la Patagonia en busca de este sueño. “La persona puede tomarlo como un juego o como una alegoría de la vida que siempre, en cada laberinto que se te presente, hay una salida pero antes es necesario perderse, algo que pasa a veces con la pareja, en un trabajo, en un emprendimiento, en una carrera universitaria… pero la salida siempre está”, expresó el hombre.

El increíble Laberinto Patagonia

Además, contó: “Te olvidas del personaje; el laberinto te lava, te purifica porque vos entrar ahí y en el momento que entraste, en ese primer paso en que ya estás buscando la salida, te olvidaste. Ahora yo soy la persona y tengo que salir de acá y tengo mi cuerpo nada más; no hay ningún artilugio, no hay GPS que valga, no hay drone”.

En Laberinto Patagonia hay una casa de té, perfecta para cerrar el plan.

Cómo ir a disfrutar el laberinto en Chubut

Laberinto Patagonia abrirá al público el 13, 14, 15 y 16 de octubre, para que los turistas puedan aprovechar el fin de semana largo. Estará abierto desde las 10: 30 hs hasta que oscurezca.

El plan ideal para el fin de semana largo.

La entrada general saldrá $ 3.500, para menores de entre 7 y 12 años, $ 2.500 y para jubilados, $ 2.000. En el caso de los residentes de El Hoyo, El Bolsón, Lago Puelo, Epuyén, Esquel, Trevelin, Gualjaina, Cholila, El Maitén, El manso, Corcovado (presentando DNI), pagarán $ 2.000 la entrada general, $ 1.500 para menores y $ 2.000 los jubilados.

El atractivo único en Chubut.

Este lugar se encuentra en el Km 3,7 Camino a El Desemboque, U9211 El Hoyo, Chubut. A pocos kilómetros de la localidad El Hoyo.