Día Nacional de la Patagonia: descubrí los mejores lugares para recorrer y las recomendaciones para disfrutarla

Es un lugar mágico, con paisajes inigualables, innumerables lagunas y miradores para visitar, rodeado de una frondosa vegetación, donde podés estar en contacto con centenares de especies. Un lugar donde muchos eligen vacacionar en cualquier época del año. Formada por las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, la Patagonia ofrece posibilidades para disfrutar de un momento de tranquilidad, de aventura como de esparcimiento.

Cada 11 de octubre se conmemora el Día Nacional de la Patagonia ya que se recuerda la promulgación de la ley número 954 donde ocurrió la creación de la Gobernación del Territorio en 1878, en el marco del fomento y desarrollo de esa región: “Desde el océano por el Este, hasta la Cordillera por el Oeste, y desde los ríos Negro y Neuquén por el Norte hasta el Cabo de Hornos por el Sur”, declaraba el texto que definía la jurisdicción del territorio.

Tips para visitar la Patagonia

María Marchetti y Mauro Cacciatore, más conocidos por su cuenta de Instagram Vivamos La Patagonia, donde comparten fotos y videos mostrando lugares de la Patagonia, dialogaron con VíaPaís y nos comentaron los principales consejos para aquellos que quieren ir a visitarla.

“Primero, manejar con precaución porque hay muchos animales sueltos y es quizás lo más importante. En invierno traer cadenas, para aprender a ponerlas; traer protector solar porque pega mucho el sol tanto en invierno como en verano. Cuando el sol pega en la nieve, te hace muy mal, de hecho la nieve quema, así que el protector solar es muy importante como tener anteojos de sol”, afirmó Mauro.

Paisajes increíbles de las playas de Villa La Angostura. Foto: @VivamosLaPatagonia

Por otro lado, añadió: “En esta época primavera-otoño está bueno saber que hace tanto frío como calor, hay mucha amplitud, no es como otros lados, y hay que traer tanto ropa de invierno como de verano. El otro día fuimos a los Pozones del Caleufú, a la mañana salimos con campera y a la tarde estábamos con ojotas”.

“A la mañana hace cinco grados más o menos y a la tarde hace entre 20 a 25 en esta época y en verano hace mucho calor. No se confíen con los lagos porque son fríos y que no se confíen de meterse sin salvavidas porque hay lugares donde no hay guardavidas y no te agarra nadie”, aseguró Mauro.

Los mejores lugares para recorrer en la Patagonia

María y Mauro viven hace dos años en San Martín de Los Andes, pero no pierden la oportunidad de recorrer cada rincón de la Patagonia: “Nosotros amamos ir a Playa Bonita, en San Martín de Los Andes. Un lugar que nos voló la cabeza es acampar, ahora que se viene el verano, en el Lago Paimún, que es toda el área de Huechulafquen. Llegas hasta una capilla en donde se unen los dos lagos, el Epulafquen y el Paimón, y seguís un poco más y llegas al Camping Piedra Mala, que está lleno de animales, es increíble”, aseguró Mauro.

Se mudaron hace dos años a San Martín de Los Andes y aprovechan a visitar todos los rincones de la Patagonia. Foto: @VivamosLaPatagonia

“Con respecto a los miradores, tenés el mirador Arrayán, que es el más conocido. Los Siete Lagos en Villa La Angostura son espectaculares, si venís a San Martín tenés que aprovechar a recorrer otras ciudades. Visitar Villa Traful, en Villa La Angostura ir a Bahía Manzano, Bahía Brava... después tenés las playas en la Nahuel Huapi, el Lago Correntoso, que es de nuestros favoritos, y el Lago Espejo”, comentó el joven.

Un lugar que Mauro destacó y que sorprendió fue Playa Bonita: “Como es una playa a 5 km de casa, pensaba que era una playa más, pero fui a conocerla igual. Tiene el agua turquesa y parece como las playas del caribe. Cuando llegué dije: ‘Wow ¿dónde estoy?’ Ahora voy siempre ahí porque me fascina el lugar y no pensé que iba a ser tan lindo”.

María y Mauro disfrutando del paisaje en la Playa Bonita. Foto: @VivamosLaPatagonia

La magia de la Patagonia

Cuando Mauro intentó definir qué significa para él la Patagonia, se quedó sin palabras: “Es tan linda Argentina que no, no te puedo decir que es lo mejor que hay porque es todo lindo... la Patagonia es diferente. Quizás lo que tiene es una magia distinta”, afirmó.

Y continuó: “La Patagonia es como lo completo del país. Tenés los colores del otoño, el calor del verano y de las playas, en invierno tenes la nieve y el esquí, en primavera tenés el florecimiento de las plantas... Para mí la Patagonia es completa, es el lugar de Argentina, podes venir en cualquier época del año”.