Tomás Barrios tiene 36 años y presta sus servicios como técnico en informática en pueblos donde no llegan profesionales en la materia, de esta forma, recorre lugares poco conocidos y los muestra en su canal de Youtube.

“La gente cuando piensa en la Patagonia, piensa en Bariloche, pero la verdadera Patagonia salvaje está en el medio, en los lugares que recorro y muestro en mis videos. Suelo recorrer zonas de originarios, mapuches y tehuelches”, dice el youtuber sobre el contenido que sube a su canal.

Tomás nació en Esquel, vivió en Corrientes, pero desde hace cinco años que viaja por distintos pueblos del sur del país y desde abril del año pasado lo hace junto a un drone, un celular y su camioneta.

El chubutense viaja con un drone, un celular y su camioneta para mostrar distintos lugares de la provincia en su canal de Youtube. Foto: Instagram

En una entrevista con Vía País, el youtuber cuenta que este proyecto empezó cuando comenzó a trabajar de forma itinerante, viajar por distintos pueblos le permitió conocer gente e incluso llegar a dar cursos de reparación de equipos “porque veía que hay mucha carencia de técnicos informáticos en esos pueblitos que están en medio de la estepa”.

“Cuando fui a vivir a Corrientes extrañaba mucho el frío, el viento, el clima seco de allá y siempre me metía a Youtube a ver su alguien subía algún video de Esquel, y me reconfortaba con solo verlo. Tomando eso que me pasaba, comencé este proyecto”, cuenta Tomás sobre cómo surgió la idea de plasmar sus viajes en videos.

Sin embargo, el proyecto empezó a tomar forma cuando ya se encontraba en Chubut. “Comencé subiendo estados a WhatsApp, o compartiendo alguna historia con las fotos de los lugares y me hablaban para preguntarme dónde era, de ahí se me ocurrió hacer el canal de Youtube ‘Tomasonico’”.

“Muestro detalladamente todo lo que tiene un pueblo, darle el reconocimiento que se merece esta gente que está haciendo patria. Porque si vos vas a estos lugares te das cuenta del sacrificio que hacen”, dice sobre la selección de los lugares que elige para sus videos.

Sobre la forma en la que ofrece sus servicios, Tomás revela que al viajar desde hace tantos años conoce la movida de los pueblos. “Entro a los grupos de Whatsapp si es que tienen Internet, porque no todos los pueblos tienen, sino voy a la radio comunal y aviso que arreglo computadoras. Yo llevo algunas herramientas, con eso puedo solventar algunos gastos”.

Tomás es oriundo de Esquel pero desde hace cinco años viaja por distintos lugares de la Argentina por su trabajo. Foto: Instagram

Y agrega: “también en las zonas rurales son súper hospitalarios, a veces me quedo en la comuna rural, a veces en el gimnasio municipal, o en el lugar donde se pueda. Mientras haya un techo, no importa”.

Yo nací en Esquel, pero desde que empecé a vivir en pueblos me gustó. Quizás alguien que vive en una ciudad grande no me entiende, pero al ver mis capítulos tal vez lo pueda entender.

En cuando a los lugares que más lo sorprendieron, Tomás admite que son muchos los lugares que le gustaron, entre ellos destaca Aldea las pampas, Chubut. “Un lugar impresionante, son rocas altas, y tenes las bajada del río, agua espectacular. Pasas el río y estás en Chile”, agrega.

“Aprendí mucho de historia, estoy aprendiendo mucho de mi provincia, de los pueblos originarios. Estoy orgulloso de este proyecto”, finaliza el youtuber chubutense.