Malestar por Got Talent Argentina: José Galante fue eliminado “a dedo” y sostuvo que fue todo “medio extraño”

Este lunes empezaron los cuartos de final en Got Talent Argentina, pero no todo salió como se esperaba: muchos artistas quedaron afuera y las quejas en las redes se hicieron sentir. Este es el caso de José Galante, el santafesino que emocionó con su canto e historia, y a pesar de haber tenido el sí del jurado, quedó eliminado sin previo aviso.

“Bueno gente, ya se develó todo el misterio”, arrancó diciendo el oriundo de Venado Tuerto en su vivo de “descargo”. El cantante sostuvo que se enteró un día antes de que arranque esta nueva instancia de que no iba a ser más parte del programa y esto hizo enojar a su familia, sobre todo a su esposa.

Qué pasó con José Galante que no está en Got Talent Argentina

“Las elecciones fueron como lo vieron: el jurado eligió como a dedo quienes seguíamos. Medio extraño. Que sé yo, es una situación de mierda porque uno se lleva todo lo que nos están diciendo como aprendizaje y se prepara para esta otra supuesta posibilidad”, comenzó explicando.

Con relación a esto, desde el programa de Telefé compartieron un video donde se muestra como el jurado seleccionó a los 144 artistas que pasaron a cuartos de final, pero no se explicó por qué se hizo de esta manera.

“El sabor amargo es no poder poner en práctica todo lo que nos dijeron. No me pude defender, somos varios. A mí me dijeron un montón de cosas lindas, que estuve trabajando todo este tiempo con una vocal coach de Buenos Aires”, continuó su descargo.

Y remarcó que “vamos a seguir, esto no significa nada, pero bueno... Lo que quiero que entiendan es que lamentablemente no me van a volver a ver en este programa. No voy a tener la posibilidad de mi segundo round”.

“No bajé nunca los brazos y menos lo voy a hacer ahora. Esto es lo que amo, voy a seguir laburando. Gracias Got Talent, gracias gente de todo el país”, comenzó a despedirse evitando que su mujer intervenga, ya que estaba muy molesta con lo ocurrido.

Pese a estos intentos, la esposa habló detrás del celular y se escuchó una dura crítica al programa conducido por Lizy Tagliani: “Es televisión argentina, gente... Bizarra bizarra”. Y junto a estos comentarios, varios usuarios criticaron la forma de “selección” que usaron.

“Yo también tengo bronca. Hubiese querido que me deje defenderla y ahí me sacaban. Estoy desilusionado, pero no mal”, sostuvo José a lo que su esposa acotó sin filtro: “Abel Pintos se cagó”. Y mientras veía como avanzaba el programa que se emitió el lunes por la noche, cuestionó: “Mirá lo que eligen, una vergüenza”.

CÓMO SIGUE LA COMPETENCIA EN GOT TALENT ARGENTINA

Luego de las eternas audiciones, el jurado se reunió y volvió a hacer un “filtro” de participantes que finalmente llegaron a cuartos de final. De los casi 300 talentos que recibieron al menos tres “sí”, solo 144 pasaron a esta instancia, lo cual generó algo de malestar entre los que quedaron afuera sin previo aviso.

En la previa del arranque de esta nueva etapa, Abel Pintos, Flore Peña, La Joaqui y Emir Abdul se reunieron para analizar quienes seguían en el certamen ya que se excedieron. “Es un programa de talentos, no de mejor compañero, así que nos vamos a tener que poner un poco más prudentes porque acá estamos teniendo que tener 140 personas y tenemos 300″, remarcó La Joaqui en medio de la discusión para definir quienes llegaban a los cuartos de final.

Pero, ¿cómo sigue Got Talent Argentina? Lizy Tagliani detalló que de esta fase pasarán solo 8 participantes, pero solo dos pasarán a semifinales. ¿Cómo es esto? Los 4 restantes pasan directo a la final gracias al botón dorado, que en esta oportunidad cada jurado tendrá uno. Junto a estos dos que pasarán a las semifinales, estarán todos los participantes que recibieron el botón dorado en la etapa de audición.