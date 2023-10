“Sonabas mucho a Nicki Nicole”: una joven salteña sorprendió en Got Talent Argentina por su tono parecido a la rosarina

La dulzura y la delicada voz de una participante salteña se robó todas las miradas del jurado de Got Talent Argentina. Juana Astudillo se presentó interpretando una canción de Nicki Nicole y, a pesar de recibir un “no”, logró avanzar a cuartos de final en el certamen más famoso del país.

La joven de 18 años se presentó con la canción Plegarias, de Bizarrap y Nicki Nicole. “Voy a cantar y a tocar el piano. Canto desde siempre y desde los 9 años que voy a clases de piano”, afirmó la participante. Antes de que comience a cantar, Flor Peña le preguntó si le gustaría vivir de la música y Astudillo asintió sin dudarlo.

Su parecido en el tono de voz con Nicki Nicole hizo dudar al jurado

Al finalizar la performance y recibir una gran ola de aplausos, los jueces empezaron con sus devoluciones. Por su parte, Flor Peña le consultó si estaba estudiando canto y Astadillo le contestó que sí: “Voy a una escuela de música de Salta y el año que viene quiero arrancar a estudiar música acá, en Buenos Aires”, aseguró la participante.

Y Flor continuó diciendo: “Yo creo Juana, que tenés mucho talento, me parece que tenés una voz muy dulce, y te dirías que estudies, pero que estudies canto de manera particular para que puedas empezar a limar cosas para que no se te instalen de tan chica para que tu voz empiece a sonar como vos quieras que suene. Siempre, cuando escuchamos muchos cantantes, hay alguno que imita a otras voces, es muy común. Es muy importante que encuentres tu voz”.

Tiene 18 años y toca el piano desde los 9. Foto: @juanii_astu

Emir Abdul afirmó: “Por momentos sonabas mucho a Nicki Nicole y nosotros buscamos que cada uno pueda tener como su propia esencia, a no ser que uno se pare acá y diga: ‘Quiero hacer un tributo a tal persona’, pero sos muy dulce, mi amor. A pesar de eso, de las cositas que te dije anteriormente, me encantó lo que hiciste hoy, de verdad”.

Por otro lado, La Joaqui comentó: “Yo creo que estás en una búsqueda artística que estás construyendo y que vas muy bien en tu construcción. Creo que sos una artista en desarrollo y me encanta tu color de voz, tenés un color de voz muy lindo y eso a mí me parece muy precioso”.

Por último, Abel Pintos aseguró: “Se me ocurre una buena cantidad de cosas que pudieras y que debieras trabajar, sos muy joven, pero tenés muchas condiciones y tenés con que trabajar todo lo que pienso yo”.

Y continuó: “Quiero destacar que me resultas un encanto y eso, junto con las ganas evidentes que tenés de dedicarte a esto, creo que son independientemente de lo que pase en este certamen. Las dos únicas cosas que necesitas para hacer el camino que quieras y en el que seguramente te va a ir muy bien”. En el momento de las votaciones, a pesar de que el cantante dijo: “Para mí, hoy es un no”, Flor Peña, Emir y La Joaqui votaron a favor y le dieron la bienvenida a Got Talent.