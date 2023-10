“Pregunta si tenés novia”, la inesperada consulta de La Joaqui al ver al puntano Kevin Sosa en Got Talent Argentina

El puntano, Kevin Sosa, volvió a los escenarios de Got Talent Argentina en los cuartos de final con su presentación de break dance, pero no solo cautivó a todo el público con sus movimientos y su destreza, sino que flechó a uno de los jurados que le pidió su número de teléfono.

Al finalizar su baile, La Joaqui no se pudo contener: “Abel pregunta a ver si tenés novia”, le comentó al bailarín de 21 años. “No, no tengo”, afirmó. “Viste, te dije. Ya le podés pedir el WhatsApp para tu amiga”, añadió la cantante, entre risas, mirando a Abel Pintos.

No es la primera vez que los jueces lo piropean, en las audiciones, los halagos tampoco faltaron: “Me gustó mucho, al principio me resultaba como una incomodidad el buzo que me parecía que te iba a perjudicar, pero lo manejaste de una manera que después me daba la sensación de que estaba hecho apropósito”, afirmó Lizy Tagliani.

En ese momento, el público empezó a gritar haciendo referencia a que la conductora disfrutó de ver el abdomen del bailarín: “¡No chicas! ¿Pero qué soy? Yo ya dejé atrás mi etapa de modelo y esas cosas”, aseguró Kevin entre risas. Y en la previa, donde el jurado eligió a quienes pasaron a cuartos de final, Flor Peña dijo: “Esos abdominales son difícil de olvidar”, y todo apunta a que hablaban del puntano que se radicó en Buenos Aires.

La devolución del jurado de Got Talent para Kevin Sosa

Al finalizar su presentación, la primera que empezó con la devolución fue La Joaqui continuó con su devolución: “Me encanta que hagas break. Es una rama del hip hop que ya casi no se ve. Yo antes iba a plazas y se veía a la gente haciendo break, sinceramente hace rato que no lo veía y me parece espectacular que hayas traído esa rama acá para dar vida y elevarla toda. Me encantó. La rompiste”.

Sin embargo, Abel Pintos, no opinó de la misma manera: “Yo no estoy muy seguro de que me haya gustado más que la vez anterior. La vez anterior te dije que soy un poco más estructurado y que no conozco tanto de la disciplina, como conoce La Joaqui. Me hacía falta ver algo más contundente, como armado”.

Y añadió: “Entiendo lo de freestyle, entiendo la intención y hasta el espíritu que debe tener esto de freestyleando o improvisando, pero ya está, yo soy un público de afuera y me falta la contundencia de lo que está un poco más armado, pero al margen de eso, me gustó mucho que viniste con la energía de llevarte todo puesto. Hoy viniste a buscarlo, independiente si pasas a la semifinal o no, es haber sellado en el público y en todos los que te vimos que sos un tipo muy talentoso. Así que por eso te felicito”.

Mientras que Flor Peña aseguró: “Más allá de lo que pase esta noche, me parece que tenés un don. La verdad que me dan ganas de ser cantante para estar ahí cantando y tenerte bailando al lado porque sos muy inspirador. Espero que te dediques toda la vida a bailar porque me parece que lo trajiste como un don y ojalá lo puedas llevar hasta las últimas consecuencias”.

Por último, Emir Abdul concluyó diciendo: “Para mí no es normal ver a alguien tan carismático haciendo break, tenés un ángel y un carisma impresionante. Me parece muy bueno lo que haces. Armaste esta coreo, esta coreo no fue casi freestyle y se notó que hubo un esfuerzo porque la coreo la armaste por momentos. Te ibas de tiempo con las cositas porque lo armaste y eso está bien porque es parte del aprendizaje, los breakers, como los que están acostumbrados a bailar para adentro y batallar entre sí, es como de ronda, no es tanto televisivo, pero vos lo hiciste televisivo. Vos tenés algo, no sé qué, pero tenés algo que hoy vi”.

Pese a la devolución positiva que recibió por parte del jurado, en el cierre del programa se midió con Doctora Queen y Carlos Maldonado; y no fue elegido para seguir en carrera. Si lo fue la banda que hace tributo a Freddie Mercury.

Cómo sigue la competencia en Got Talent Argentina

Luego de las eternas audiciones, el jurado se reunió y volvió a hacer un “filtro” de participantes que finalmente llegaron a cuartos de final. De los casi 300 talentos que recibieron al menos tres “sí”, solo 144 pasaron a esta instancia, lo cual generó algo de malestar entre los que quedaron afuera sin previo aviso.

En la previa del arranque de esta nueva etapa, Abel Pintos, Flore Peña, La Joaqui y Emir Abdul se reunieron para analizar quienes seguían en el certamen ya que se excedieron. “Es un programa de talentos, no de mejor compañero, así que nos vamos a tener que poner un poco más prudentes porque acá estamos teniendo que tener 140 personas y tenemos 300″, remarcó La Joaqui en medio de la discusión para definir quienes llegaban a los cuartos de final.

Pero, ¿cómo sigue Got Talent Argentina? Lizy Tagliani detalló que de esta fase pasarán solo 8 participantes, pero solo dos pasarán a semifinales. ¿Cómo es esto? Los 4 restantes pasan directo a la final gracias al botón dorado, que en esta oportunidad cada jurado tendrá uno. Junto a estos dos que pasarán a las semifinales, estarán todos los participantes que recibieron el botón dorado en la etapa de audición.