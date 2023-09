Kevin, el puntano que llevó el arte callejero a Got Talent Argentina y cautivó a todos

Las audiciones de Got Talent Argentina no paran y en la noche del miércoles dijo presente un puntano. Se trata del bailarín Kevin Sosa, que hace un tiempo, está viviendo en Buenos Aires, llevando su arte callejero a cada rincón de la capital. “Quiero llegar a ser profesional. Estoy superenfocado”, aseguró en la previa.

Kevin tiene 21 años y una meta clara: vivir de lo que ama y ser profesional. Todo esto quedó en evidencia durante su performance en la pantalla de Telefe. El joven montó “un pequeño show de break dance” y se ganó los cuatro sí del jurado.

De la autogestión a sorprender en el escenario de Got Talent Argentina

“Ya son 10 años de autogestión”, contó el oriundo de San Luis al hablar de sus inicios en el baile. Con una sonrisa en su cara, el artista cautivó al jurado, que contó con la presencia de Lizy Tagliani ya que Emir Abdul se tuvo que ausentar.

Flor Peña miró cautivada la presentación de Kevin y su devolución lo dejó a la vista: “Qué buena onda. Tenés un manejo del cuerpo maravilloso. Me hizo acordar a esos artistas callejeros en esas especies de batallas”, comentó y el participante le confirmó que de chico formó parte de esos eventos; por lo que la actriz cerró: ”Me encantó, la pasé muy bien”.

Por su parte, Tagliani se explayó más en su devolución: “Me gustó mucho, al principio me resultaba como una incomodidad el buzo que me parecía que te iba a perjudicar, pero lo manejaste de una manera que después me daba la sensación de que estaba hecho apropósito. Me entretuvo muchísimo”.

Luego de estas palabras, el público comenzó a gritar haciendo referencia a que la conductora disfrutó de ver el abdomen de Kevin Sosa: “¡No chicas! ¿Pero qué soy? Yo ya dejé atrás mi etapa de modelo y esas cosas”, dijo entre risas pícaras. Luego cerró con una inspiradora reflexión: “Todo lo que tiene que ver con el under, a mí me gusta mucho porque a veces cuando uno se expresa en una calle pasan miles de personas sin verte, por eso me daba ganas de mirarte para que sientas que somos mucho los que compartimos esa energía”.

La Joaqui, contó que “el break es uno de los 4 elementos del hip hop” y Kevin contó en detalle de que se trata esta cultura artística. Posteriormente, la cantante destacó: “Sos un gran acróbata, a mí me encantan las batallas de break. Pienso que si le incorporas un poquito el picanteo y chicaneo de las batallas podría ser más televisivo”.

“Si bien estuvo buenísimo lo que hiciste, y evidentemente tenés condiciones y talento, si llegaras a pasar yo me pondría un poco más profesional, más armado”, comenzó su devolución Abel Pintos y agregó: “Hoy hiciste un muestreo, y demostraste que sos capaz de hacer algo copado. Como sugerencia, no me quedaría en algo tan relajado o tan freestyle, y buscaría algo más producido”.

Luego de escuchar los cuatro sí y el aplauso del público, Kevin escuchó atento la última recomendación de La Joaqui: “Trabajá mucho, construí una linda presentación, es una responsabilidad para vos que traes algo cultural”.