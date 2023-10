La Joaqui hizo llorar a Thiago, el pequeño mendocino de los timbales, con una impensada promesa en Got Talent

El carisma y talento de Thiago Maldonado volvió a copar el escenario de Got Talen Argentina en los cuartos de final. El pequeño mendocino de 12 años deslumbró a todos con sus timbales, pero enamoró a uno de los jurados: La Joaqui le hizo hacer una promesa y le regaló el botón dorado para que pase directo a la final.

Al igual que en la audición, el oriundo de San Martín hizo bailar a todos con su performance y el humor no podía faltar. En el inicio, Thiago le hizo un guiño a Flor Peña con el “Cumbia cumbia” que hizo viral Moni Argento, y luego siguió tocando un enganchado que incluyó a Gilda y Los Plameras.

Tanto la actriz como La Joaqui no se resistieron, y desde sus asientos, bailaron al ritmo del pequeño mendocino que al terminar de tocar le confesó a Lizy Tagliani que estaba “feliz” por poder tocar una vez más en la pantalla de Telefé. Además, el mendocino recordó el pedido que le hizo el jurado y les llevó un regalo que desató la risa de todos: “Algo para agregar al show”, sostuvo.

Thiago salió de pantalla y cuando apareció lo hizo con una bolsa para cada jurado. Eran remeras con su aclamada frase: “El destino y gracias a Dios” con los nombres de cada jurado. Sin dudas, el carisma es el fuerte principal del niño de 12 años que terminó llorando, pero de alegría.

Thiago Maldonado, el pequeño mendocino de los timbales que enamoró a todos en Got Talent. Foto: Instagram

La Joaqui hizo llorar de la emoción a Thiago, el pequeño mendocino de los timbales

El mendocino eligió que Flor Peña sea la primera en darle su devolución y la actriz lo llenó de halados: “Te dije la otra vez, que eras como un pequeño showman, que le tenías que agregar un stand up. Además de que tenés mucho talento para tocar la batería, vos vas a hacer lo que quieras en la vida”, señaló y remarcó: “Tenés un carisma, una luz, una magia y solo 12 años”.

Luego fue el turno de Emir Abdul que destacó el talento de Thiago: “Me metiste pasitos nuevos en la coreo. Me gustó mucho la dinámica. Me deslumbraste más que la primera vez”. Luego habló Abel Pintos: “Estuvo buenísimo que hayas demostrado dinámica, porque es difícil mostrar versatilidad en este set percusivo. Tu versatilidad en ese sentido es muy grande. Te amamos mucho”.

Y cerró esta noche soñada para Thiago, La Joaqui: “Te quiero hacer una pregunta: vos la otra vez me dijiste que tocarías conmigo. Yo te hablo en serio, tengo un proyecto particular muy importante que me gustaría lograr. Yo quiero saber si vos tocarías conmigo cuando te hagas re famoso, ¿me lo prometes?”, disparó.

A lo que el pequeño claramente dijo que sí, con su cara completamente iluminada, ya que la cantante le pidió que se acercara para hacer una promesa de “dedito”. Y cuando Thiago llegó a su lado, La Joaqui repitió: “¿Vas a tocar conmigo a fin de año?” y al escuchar el “te lo prometo”, le regaló el botón dorado para que el escenario se tiña de dorado y el pequeño mendocino llore abrazado a Lizy Tagliani.

“Es el mejor”, sostuvo la cantante y el pequeño no podía creer lo que estaba viviendo. Tanto él como su familia, lloraron de la alegría ante tan enorme regalo. Y antes de que se vaya del escenario, el pequeño volvió a demostrar lo enorme que es ya que La Joaqui le volvió a preguntar si “ahora que sos finalista de Got Talent, ¿no te vas a olvidar de los pobres, no?”, y el mendocino con los pies en la tierra sostuvo: “No, es al revés”.

Mientras que en las redes sociales, Thiago volvió a emocionarse y aseguró que “este momento lo voy a guardar siempre en mi corazón ❤️ gracias @lajoaqui por esto 😭❤️”.

CÓMO SIGUE LA COMPETENCIA EN GOT TALENT ARGENTINA

Luego de las eternas audiciones, el jurado se reunió y volvió a hacer un “filtro” de participantes que finalmente llegaron a cuartos de final. De los casi 300 talentos que recibieron al menos tres “sí”, solo 144 pasaron a esta instancia, lo cual generó algo de malestar entre los que quedaron afuera sin previo aviso.

En la previa del arranque de esta nueva etapa, Abel Pintos, Flore Peña, La Joaqui y Emir Abdul se reunieron para analizar quienes seguían en el certamen ya que se excedieron. “Es un programa de talentos, no de mejor compañero, así que nos vamos a tener que poner un poco más prudentes porque acá estamos teniendo que tener 140 personas y tenemos 300″, remarcó La Joaqui en medio de la discusión para definir quienes llegaban a los cuartos de final.

Pero, ¿cómo sigue Got Talent Argentina? Lizy Tagliani detalló que en cada gala de esta fase participarán solo 8 participantes, pero solo dos pasarán a semifinales. Además, habrá 4 que pasarán directo a la final gracias al botón dorado, que en esta oportunidad cada jurado tendrá uno. Junto a los que pasen a las semifinales, estarán todos los participantes que recibieron el botón dorado en la etapa de audición.