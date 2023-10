Got Talent Argentina: con magia y un guiso, un participante quiso conquistar a la Joaqui

Para Tobías Ramella, tal vez, no fue la mejor de las noches en su participación en Got Talent Argentina. Su talento y carisma no fueron suficientes para hacerlo pasar de etapa, pero se llevó el Whatsapp de La Joaqui, que no es un premio menor. El joven la venía remando desde el primer día que se presentó, pero ahora tuvo un gesto que volvió loco a más de uno.

Y es que Tobías, no llegó con las manos vacías al escenario, y no fueron las flores, precisamente, las que enamoraron a la Joaqui. Antes de que la Joaqui le diera la devolución, el joven de 25 años apareció con un ramo gigante y un tupper con guiso, “caliente y todo”, según pudieron constatar los demás jurados.

Abel se puso de pie y lo felicitó a Tobías. “Te felicito, así se hace”, señaló el artista y jurado del Got Talent ante la muestra de “casi” romanticismo del joven.

Magia y casamiento

Apenas se acercó al jurado para hacer sus trucos, Tobías le echó en cara a Flor Peña que nunca le pasó el número de la Joaqui. “Yo revisaba Instagram todos los días”, aseguró el joven.

Tobías hizo su magia y, una vez más, conquistó al jurado con su talento. Maestro de la prestidigitación y las cartas, el joven deslumbró a todos, sobre todo a Emir, que por las caras parecía un niño que veía un truco por primera vez.

Cuando llegó el turno del truco final, el joven se dirigió directamente a la Joaqui y le pidió que ella fuese la encargada de hacerlo. “Si esto sale, yo soy el padre de la boda”, dijo Emir, y como, efectivamente, el truco salió perfecto, el coreógrafo tuvo que cumplir su promesa.

Con Lizy como la encargada de unirlos en matrimonio, y Emir como padre, La Joaqui y Tobías tuvieron su pequeña boda frente a todos los que estaban en el estudio y los miles de televidentes que, noche a noche, consolidan a Got Talent como uno de los programas más vistos de la tele. Al momento de decir “sí, acepto”, sólo se escuchó la respuesta afirmativa del joven.

Con magia y un guiso, Tobías conquistó a la Joaqui

Más colorada que su pelo, la Joaqui no sabía qué hacer, ni dónde meterse. Peor fue cuando todos lo pedían un beso, cuando Tobías cayó con los regalos.

Emir, en una de sus historias de Instagram, mostró a la Joaqui disfrutando del guiso en plena grabación del programa. “Encima de lentejas, el que más me gusta” dice la Joaqui con carita de placer y enamorada, más del guiso que del mago.

Florencia Peña reconoció que se lo merecía y prometió, esta vez, sí pasarle el número de Whatsapp de la Joaqui.

LA CONFESIÓN DE LA JOAQUI SOBRE SU NUEVA RELACIÓN

La cantante estuvo de invitada en el ciclo televisivo de “PH: Podemos Hablar” y reveló que está saliendo con un futbolista que admiraba desde su adolescencia. A pesar de la insistencia de todos los presentes, La Joaqui no dijo el nombre, pero si lo señaló como “el amor de su vida”.

Ante la revelación de la artista, sus fanáticos comenzaron a realizar especulaciones en las redes sociales y llegaron a la conclusión de que La Joaqui sigue a el futbolista James Rodríguez y que él también le sigue a ella. Lo que coincide con la forma en que comenzó la relación.