“Nunca había visto algo así”: la formoseña tricampeona de beatboxking dejó sin palabras al jurado de Got Talent Argentina

La formoseña, Florencia Zorrilla, volvió a pisar el escenario de Got Talent Argentina más fuerte que nunca mostrando un nuevo talento: decidió combinar el violonchelo con el beatboxing y dejó a todo el jurado sorprendido por su destreza y coordinación.

“Es muy difícil llevar el ritmo del violonchelo y al mismo tiempo del beatbox, requiere de mucha práctica”, afirmó la tricampeona de beatbox. “Toco el violonchelo desde los 11 años, entonces mi idea era poder mostrar mis dos talentos, unirlos”.

En la presentación anterior, recibió muchas críticas sobre su timidez: “Créetela hermana, porque tenes mucho talento”, le había comentado Flor Peña, además que le dijeron que faltaba más interacción: “Me falta algo más televisivo”, le aconsejó La Joaqui. Por otro lado, Abel Pintos fue más duro con su devolución: “Yo vi a una persona muy talentosa allá arriba, pero no vi a una tricampeona de Beatbox”.

En esta ocasión, Florencia decidió probar algo distinto y explotarlo al máximo: “Mezclar lo clásico con lo urbano me parecía super interesante, también hacer un poco de rock, porque hice Rezo por vos de Charly. Fueron muchas fusiones de distintas músicas”.

El talento de la formoseña asombró al jurado de Got Talent Argentina

Al finalizar su presentación, el primero que habló fue Abel Pintos: “La vez anterior vi a una persona muy habilidosa en su disciplina y hoy vi a una artista porque tomaste un riesgo muy grande y sobre todas las cosas, te felicito y de verdad me alegra mucho que hayas encontrado algo tan novedoso. Yo nunca había visto algo así. Mucho menos con el instrumento que lo acompañas”, afirmó.

Y continuó: “Encontraste algo muy importante y una de las cosas más difíciles es encontrarlo para destacarse y diferenciarse de los demás y transformarlo en un camino a recorrer. Es cierto que estás iniciándolo, pero tenés mucho camino. Te deseo mucha perseverancia y paciencia, no va a ser fácil porque lo que encontraste tiene un nivel de complejidad alto”.

Florencia hace beatbox desde los 9 años y es tricampeona. Foto: @gamuzok

“No tengo dudas de que tenés todas las herramientas para alcanzarlo y hacerlo increíblemente bien. Está buenísimo y te felicito por haber traído a la artista, además de la crack que sos para hacer Beatbox”. Por su parte, Emir Abdul, afirmó: “De verdad, que yo no puedo creer cómo lo pudiste hacer. Mostrar algo nuevo ante millones de personas y hacerlo de la manera que lo hiciste. Yo que disocio todo el tiempo, no podía creer como hacías para mantener el ritmo de las dos cosas al mismo tiempo. Me pareció impactante”.

Mientras que Flor Peña indicó: “Me parece que una de las cosas que más te destaca es que seas fiel a tu esencia, que te plantes en tu lugar, que quieras estar y ser quien quieras. Hoy vi, como dijo Abel, una artista original, una artista creativa y me encanta porque este es el momento para probar, porque sos joven, porque tenés toda una vida por delante y porque tenés con qué”.

Por último, La Joaqui señaló: “Me gustaría resaltar la dificultad de lo que acabas de hacer porque es como estar tocando dos instrumentos al mismo tiempo, o un par más, porque el Beatbox tiene bombo, caja... no sé cómo habrás hecho para concretar esa motricidad y desarrollar ambos, uno se maneja lento y otro muy despacio. Me parece espectacular porque agarraste tu elemento y le encontraste una manera de ir más allá y fusionarlo. Te admiro un montón, sos una genia”.

CÓMO SIGUE LA COMPETENCIA EN GOT TALENT ARGENTINA

Luego de las eternas audiciones, el jurado se reunió y volvió a hacer un “filtro” de participantes que finalmente llegaron a cuartos de final. De los casi 300 talentos que recibieron al menos tres “sí”, solo 144 pasaron a esta instancia, lo cual generó algo de malestar entre los que quedaron afuera sin previo aviso.

En la previa del arranque de esta nueva etapa, Abel Pintos, Flore Peña, La Joaqui y Emir Abdul se reunieron para analizar quienes seguían en el certamen ya que se excedieron. “Es un programa de talentos, no de mejor compañero, así que nos vamos a tener que poner un poco más prudentes porque acá estamos teniendo que tener 140 personas y tenemos 300″, remarcó La Joaqui en medio de la discusión para definir quienes llegaban a los cuartos de final.

Pero, ¿cómo sigue Got Talent Argentina? Lizy Tagliani detalló que en cada gala de esta fase participarán solo 8 participantes, pero solo dos pasarán a semifinales. Además, habrá 4 que pasarán directo a la final gracias al botón dorado, que en esta oportunidad cada jurado tendrá uno. Junto a los que pasen a las semifinales, estarán todos los participantes que recibieron el botón dorado en la etapa de audición.